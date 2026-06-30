Así es Rima Edbouche, la esposa de Ousmane Dembélé, que nunca muestra su cara

Ousmane Dembélé se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol. El delantero francés, distinguido con el Balón de Oro en 2025 y una de las principales cartas de Francia para el Mundial 2026, suele acaparar la atención tanto por su desempeño dentro de la cancha como por los escasos detalles que se conocen de su vida privada.

Rima Edbouche, esposa de Ousmane Dembélé

En ese contexto, una de las personas que más curiosidad genera es su esposa, Rima Edbouche. Aunque cuenta con una importante comunidad de seguidores en redes sociales y comparte parte de su día a día, la influencer marroquí mantiene un llamativo hermetismo, casi nunca muestra su rostro ni expone a la hija que tiene junto al futbolista, una decisión que alimentó el misterio en torno a su intimidad.

La vida de Rima Edbouche junto a Ousmane Dembélé

Antes de convertirse en la esposa de Ousmane Dembélé, Rima Edbouche ya había construido una presencia propia en las redes sociales. De origen marroquí, comenzó a ganar notoriedad gracias a sus publicaciones sobre moda, tendencias y estilo de vida, especialmente en plataformas como TikTok, donde logró captar una amplia comunidad de seguidores. Con el paso del tiempo, también consolidó su perfil en Instagram, donde supera los 350 mil seguidores.

Rima Edbouche

Rima Edbouche y Ousmane Dembélé contrajeron matrimonio en 2021 en una ceremonia realizada con absoluta discreción. Desde entonces, ambos optaron por mantener un perfil bajo y evitar que su relación se convierta en un tema recurrente de los medios o de las redes sociales.

El misterio tras la decisión de Rima Edbouche

Uno de los aspectos que más llama la atención de los seguidores es que Rima Edbouche rara vez publica fotografías donde pueda verse claramente su rostro. Del mismo modo, tampoco suele compartir imágenes de la hija que tuvo junto al delantero francés, manteniendo a su familia completamente al margen de la exposición pública. Hasta el momento, la influencer nunca explicó públicamente las razones de esta decisión; sin embargo, algunos la relacionan con una búsqueda consciente de privacidad y con aspectos culturales vinculados a sus raíces marroquíes y a determinadas tradiciones presentes en el islam.

Rima Edbouche

Lejos de desaparecer de las redes sociales, Rima Edbouche encontró un equilibrio entre su actividad como creadora de contenido y el resguardo de su intimidad. Mientras comparte sus viajes, sus elecciones de moda y distintos momentos de su rutina, mantiene bajo estricta reserva los aspectos más personales de su vida junto a Ousmane Dembélé, una elección que la distinguey que continúa despertando el interés de miles de seguidores.