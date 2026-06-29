Susana Giménez rumbo al Mundial, aceptó una invitación especial y negó trabajar en la cobertura junto a Marley

Susana Giménez es, sin duda, una de las figuras más influyentes de la televisión. Con una trayectoria que la convirtió en referente del entretenimiento y las grandes entrevistas, cada una de sus apariciones públicas despierta expectativa, especialmente cuando se la vincula con eventos de alcance internacional como el Mundial 2026.

Susana Giménez

Recientemente, Susana Giménez fue abordada por un móvil de Sálvese quien pueda en el aeropuerto, minutos antes de emprender viaje hacia Estados Unidos. Allí respondió sobre los rumores que la vinculaban con la cobertura que realizará Telefe, habló de una posible participación junto a Marley y confesó cuál es el encuentro que más ilusión le genera durante su estadía.

Susana Giménez confirmó que viajará al Mundial

Consultada sobre el motivo de su viaje, Susana Giménez fue contundente al negar que forme parte del equipo periodístico que cubrirá la Copa del Mundo. Ante la pregunta de si viajaría para trabajar, respondió con un escueto: "No, no". Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de aparecer en alguno de los envíos de Marley, con quien mantiene una amistad desde hace muchos años: "Bueno, por ahí Marley, viste, me pone la cámara en todos lados, es mi amigo y yo tengo... que hacerlo. Pero... pero no, no voy a hacer un programa, no", explicó.

Durante la charla también fue consultada por las versiones que indicaban que podría entrevistar a los padres de Lionel Messi o incluso realizar un mano a mano con Antonela Roccuzzo: "Ay mi amor, ojalá, ojalá. No sé lo que habrá arreglado Telefe. Yo te digo la verdad, no sé. Yo llegué ayer de Punta del Este y no tengo ni idea", afirmó. Aun así, no ocultó cuál sería el momento soñado de este viaje: "Ojalá pueda hablar con mi... mi Messi adorado de mi corazón", dijo entre risas Susana Giménez.

La reacción de Susana Giménez tras la fake news sobre Jorge Messi

Otro de los temas sobre los que fue consultada Susana Giménez fue la polémica que protagonizó Florencia Peña días atrás, cuando anunció al aire la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La información, que rápidamente fue desmentida por la familia del capitán de la Selección Argentina, generó una fuerte repercusión y derivó en un pedido público de disculpas por parte de la conductora.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge Messi

Al preguntarle si le había sorprendido lo ocurrido, Susana Giménez fue breve pero contundente: "Eso sí. Eso sí", respondió. Aunque evitó hacer mayores comentarios, la reacción de la conductora reflejó el impacto que tuvo el episodio en el ambiente artístico y televisivo.