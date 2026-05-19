Así está hoy Dante Della Paolera, hijo de Sofía Gala y nieto de Moria Casán

Dante Della Paolera, hijo de Sofía Gala y nieto de Moria Casán, se convirtió en protagonista de una historia familiar donde el arte y la creatividad son parte cotidiana, reflejando la herencia de un legado artístico. Su recorrido, desde que era un bebé hasta sus 11 años, muestra cómo la tradición y el amor por el arte se mantienen vigentes en cada una de sus apariciones.

Entre arte y cine: Dante Della Paolera, el hijo de 11 años de Sofía Gala y nieto de Moria Casán

Dante Della Paolera, el segundo hijo de Sofía Gala y nieto de Moria Casán, crece en un entorno donde la música, el cine y el teatro forman parte de su vida. Nacido el 3 de diciembre de 2014 en Buenos Aires, es también hijo del músico Julián Della Paolera. Su llegada consolidó una familia marcada por el arte y el talento, en un entorno que lo acompaña en cada paso.

Dante Della Paolera

La relación entre la actriz y el músico comenzó en los círculos del rock porteño. Amigos durante años, en 2011 decidieron dar un paso más y formalizar un noviazgo. En junio de 2012, sorprendieron con una boda íntima en el Registro Civil de Recoleta, tan reservada que incluso la Diva se enteró casi sobre la fecha y a través de las redes sociales.

El matrimonio atravesó momentos de crisis tempranas, como la separación transitoria de 2013, pero también etapas de reconciliación que los llevaron a apostar nuevamente por la convivencia. Finalmente, en 2018 decidieron separarse de manera definitiva, en buenos términos, priorizando la crianza compartida de Dante. De esta forma, Sofía Gala continuó con su carrera y Julián Della Paolera siguió con su recorrido por escenarios y actualmente lidera la banda OK Pirámides.

Dante Della Paolera y Moria Casán | Crédito: CARAS

Desde que es un niño, el nieto de Moria Casán creció rodeado de música, lecturas y teatro. Participó junto a su madre en la película Alanis (2017), un proyecto que lo dejó registrado en la historia del cine nacional. Su hermana mayor, Helena Tuñón, fruto de la relación previa de la actriz con el tecladista de Babasónicos, lo acompaña en cada paso de su vida.

Dante Della Paolera y Moria Casán | Crédito: CARAS

En distintas apariciones públicas se destacó el gran parecido físico que tiene con Sofía Gala, una herencia que incluye hasta los gestos de la artista. La crianza compartida entre sus padres le permitió crecer en un ambiente de estímulo artístico, donde la música y el teatro son parte cotidiana.

Las icónicas apariciones de Dante Della Paolera junto a su abuela, Moria Casán

Actualmente, con 11 años, Dante Della Paolera sigue un perfil reservado. Sin embargo, su abuela Moria Casán y su madre suelen compartir con orgullo algunas imágenes para sus cumpleaños. En los últimos meses, la conductora reveló su simpatía infantil y un inocente “noviazgo” con Giovanna Diotto, hija de la actriz María Fernanda Callejón.

Dante Della Paolera y Moria Casán | Crédito: APTRA

En las últimas horas, el pequeño se lució en la alfombra roja de los Martín Fierro junto a la icónica vedette. Vestido con traje y anteojos negros, sorprendió por su estilo y por el parecido con su madre, generando comentarios sobre su debut en un evento de gran visibilidad. Posando junto a su abuela, el niño dejó en claro que su personalidad está cargada de los vestigios de su familia.

La historia de Dante no puede separarse de la de sus padres. Sofía Gala, con una carrera consolidada en cine y teatro, y Julián Della Paolera, con su trayectoria musical primero en Victoria Mil y luego en OK Pirámides, aportan cada uno su impronta a la vida de su hijo. La unión de ambos, más allá de la separación, se refleja en la crianza compartida y en el acompañamiento constante.

Dante Della Paolera | Crédito: CARAS

Dante Della Paolera, hijo de Sofía Gala y nieto de Moria Casán, transita su presente como parte de una familia marcada por la música, el cine y el teatro, reflejando la continuidad de un linaje artístico. A sus 11 años, su recorrido desde la infancia hasta la actualidad muestra cómo su familia lo acompaña en cada paso. A pesar de su perfil bajo, sus esporádicas apariciones públicas marcaron momentos destacados en su recorrido.

VDV

FOTOS: Pablo Cuarterolo