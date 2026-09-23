El drama de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo, Presley Gerber: “Es muy difícil y doloroso”

La noticia de la muerte de Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford y Rande Gerber, que al momento de su deceso se encontraba internado en un centro de rehabilitación en Los Angeles, causó un fuerte impacto global. A sus 27 años, el joven que luchaba contra las adicciones se alojaba junto a otras personas en el centro médico y según informaron, ocupaba una casa separada dentro del mismo establecimiento. En medio de la tragedia, la familia pidió privacidad para atravesar el duelo en un momento “muy difícil y doloroso”.

El fatal desenlace ocurrió luego de que su hermana menor, Kaia, de 24 años, hablara públicamente sobre la dificultad que había enfrentado su hermano respecto al consumo y su salud mental. “Cuando algo así ocurre en una familia, de alguna manera nos afecta a todos”, declaraba en “Vogue”.

La carrera de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Siguiendo la ruta de Crawford en las pasarelas -y de su hermana- Presley, que debutó a los 16, desfiló para Calvin Klein y Dolce & Gabbana entre otras reconocidas firmas de lujo como Burberry, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Además, apareció en un comercial de Pepsi junto a su madre durante un Súper Bowl siendo el momento más mediático de su carrera.

Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber

La internación y las causas de la muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Meses atrás, el Presley Gerber había revelado su internación en una clínica de bienestar de Cancún, México, donde participó de un ritual como parte de un proceso de sanación. “Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo que lo cuidaba. Me enfrenté a lo que había estado huyendo y comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo”, compartió. Además de hablar, a fines de 2025, sobre los medicamentos que utilizaba para enfrentar episodios de ansiedad, ataques de pánico y terrores nocturnos. “Lamentablemente sufrí muchas pérdidas de diversa índole que no son excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy”, confesaba. Mientras su famosa mamá comentaba con amor: “Presley, te queremos y no estás solo”.

Cindy Crawford, Rande Gerber, Kaia y Presley Gerber.

Según informó TMZ, el hijo de Cindy Crawford habría muerto como consecuencia de una sobredosis, aunque la causa oficial no fue determinada por las autoridades. Si bien la autopsia fue completada, habrá que realizar pruebas y estudios adicionales que llevarán tiempo.

Fotos: GROSBY GROUP