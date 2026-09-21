Cómo es el tratamiento que recibió Presley Gerber para rehabilitarse su adicción y que es ilegal en Estados Unidos

Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, batalló públicamente durante más de una década contra severos problemas de salud mental y adicciones al alcohol y las drogas. La noticia de su muerte a los 27 años se dio a conocer públicamente el lunes 21 de septiembre de 2026, tras haber sido hallado sin vida por los paramédicos el domingo por la mañana en un centro de rehabilitación ubicado en Los Ángeles. Aunque las autoridades forenses informaron que la investigación oficial sigue abierta y los resultados de la autopsia están pendientes, reportes de medios especializados como TMZ indican que su familia fue notificada de que las causas principales apuntan a una sobredosis fatal.

Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

El tratamiento que recibió Presley Gerber para tratar su adicción y que es ilegal en Estados Unidos

Hace aproximadamente una década, Presley Gerber inició una prolongada y silenciosa batalla contra las adicciones, situación que se volvió de público conocimiento cuando él mismo decidió romper con el histórico hermetismo de su familia para visibilizar su realidad a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, el modelo llegó a revelar qué consumía para controlar ataques de pánico, ansiedad y depresión. Ante un panorama tan complejo, el joven comenzó a ver su salud mental como un "trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana", lo que eventualmente lo empujó a buscar soluciones extremas fuera de su país natal.

Buscando una alternativa definitiva a su adicción de diez años, el modelo viajó en marzo de 2026 a una clínica de bienestar alternativa en Cancún, México. En este destino turístico se sometió a una terapia basada en una "Pre Ibogaine Flood Dose", que consiste en administrar una dosis sumamente elevada de ibogaína. Este potente psicotrópico de origen africano está prohibido en territorio estadounidense debido a que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la clasifica como una sustancia de Lista I. El motivo de su ilegalidad en Estados Unidos radica en su preocupante cardiotoxicidad, la cual puede alterar el ritmo eléctrico del corazón y provocar arritmias letales o paros cardíacos repentinos.

Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

A pesar de esto, Presley había compartido un posteo donde contó cómo era su tratamiento, y que, en busca de paz mental y emocional, también permitió que le hicieran una limpia energética con incienso. Fue en esa publicación en la que relató el miedo que sentía antes de recibir la llamada "dosis de inundación" y confesó estar "absolutamente aterrado". Junto al video, escribió: "Sabía que volvería a sentirme así si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo parecido (aunque lo ideal es evitar las situaciones que te llevan a ese punto, a veces así es la vida)".

Su lucha contra las adicciones siempre fue de público conocimiento por él y por su hermana, Kaia Gerber. La joven ofreció una entrevista íntima para Vogue y describió con crudeza el impacto que esto causó en la dinámica familiar. “Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos por igual. Creo que es por eso que comencé a autoidentificarme como la fácil y nunca quise pedir ayuda. Porque se sentía como demasiado tener dos hijos que estuvieran necesitando”, explicó. Finalmente, la modelo reflexionó sobre la importancia de la honestidad de Presley frente al ojo público y concluyó: “Hay un límite para lo que puedes ocultar al mundo. Y tratar de tapar algo solo hace que la persona sienta que te avergüenzas de ella”.

Kaia y Presley Gerber, los hijos de Cindy Crawford

El último comunicado de Presley Gerber sobre salud mental

En noviembre de 2025, Presley Gerber compartió un conmovedor mensaje, marcando lo que sería su última declaración pública sobre su bienestar emocional. En el posteo, el modelo anunció su regreso a las plataformas digitales y reflexionó sobre la salud mental, en un mes muy importantes para la visibilización. “Hace un tiempo que no publico nada. Tuve que alejarme un poco y dedicarme a cuidar mi propia salud mental. Pero pronto voy a volver, más fuerte, con las ideas más claras y con más determinación que nunca”, expresó.

De esta manera, recordó con orgullo el impacto de su iniciativa digital orientada a la concientización, señalando: “Cuando comencé 'Mental Health Mondays' (Lunes de Salud Mental), el objetivo era encender conversaciones reales sobre las cosas que la mayoría de la gente esconde. Ha sido increíble ver lo lejos que se ha extendido ese mensaje y a cuántas personas ha ayudado”. Presley se mostró profundamente conmovido por el alcance de su comunidad, afirmando estar “orgulloso de que algo que creé haya inspirado a otros y haya iniciado un movimiento más grande en torno a la apertura y la sanación”. Finalmente, concluyó que “siendo noviembre el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental Masculina, el momento no podría ser mejor para mantener la conversación en marcha”, dejando un legado de honestidad y vulnerabilidad para sus seguidores.

El último comunicado de Presley Gerber sobre salud mental

El trágico desenlace de Presley Gerber volvió a poner el foco en el tratamiento que recibió para tratar su adicción y que es ilegal en Estados Unidos. El uso clínico de la peligrosa ibogaína sigue prohibido por la FDA por su letal cardiotoxicidad, y las investigaciones sobre su fallecimiento siguen abiertas esperando la autopsia para determinar la causa.

A.E