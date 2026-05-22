Así fue la espectacular boda de Marta Ortega y Carlos Torretta que costó 20 millones de euros: cambios de looks y shows en vivo

Marta Ortega y Carlos Torretta celebraron su amor con una espectacular boda que se convirtió en uno de los acontecimientos más recordados de 2018. El casamiento reunió a familiares y amigos durante un fin de semana completo en A Coruña, que se destacó por la organización impecable. Entre los detalles más comentados estuvieron los cambios de looks de la novia y las actuaciones en vivo que acompañaron cada jornada.

La espectacular boda de Marta Ortega y Carlos Torreta que costó 20 millones de euros

Marta Ortega y Carlos Torretta vivieron una espectacular boda que costó 20 millones de euros y combinó elegancia, música y gastronomía de autor. La celebración duró todo el fin de semana y fue realizada en distintos escenarios de A Coruña. Se distinguió por la variedad de looks de la novia y por la presencia de artistas internacionales que ofrecieron actuaciones en vivo. Con una planificación cuidada y detalles pensados para sorprender, el evento se consolidó como uno de los más destacados.

Marta Ortega / Foto Instagram @pppiccioli

El 16 de noviembre de 2018 se convirtió en una fecha inolvidable para la empresaria, luego de que ella y su pareja sellaron su unión. El evento no se limitó a una jornada, sino que se extendió durante todo un fin de semana en un campo de Amancio Ortega. La primera parte fue íntima y discreta, con una ceremonia civil en la residencia del padre de la novia. Allí, un reducido grupo de cuarenta invitados presenció la firma ante notario y compartió un almuerzo preparado por el chef Pepe Solla.

En ese entorno familiar, Marta Ortega lució un diseño de Pierpaolo Piccioli, compuesto por un cuerpo de cuello alto con mangas transparentes y una falda plisada en tono rosa pálido, acompañado de velo y corona floral. La celebración continuó esa misma noche en el Real Club Náutico de A Coruña, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad debido a la expectativa que generaba la unión de la empresaria y Carlos Torreta. Entre los asistentes se encontraban figuras como Rafa Medina y Laura Vecino, Amaia Salamanca y Rosauro Varo, entre otros.

Amancio, padre de Marta Ortega

La cena fue elaborada por los chefs Ricardo Sanz y Javier Olleros, y estuvo acompañada de música en vivo. Para esta ocasión, la heredera de Inditex sorprendió con un segundo look compuesto por un conjunto negro compuesto por un blazer de solapas satinadas, blusa transparente y falda midi, que marcó un contraste elegante respecto al atuendo inicial.

400 invitados, show en vivo y cocina de autor: El casamiento de Marta Ortega y Carlos Torreta

El gran día llegó el 17 de noviembre, cuando Marta Ortega y Carlos Torreta reunieron a 400 invitados en Casas Novas, el centro hípico propiedad de Amancio Ortega. El lugar se transformó en un espacio mágico, decorado con velas, plantas, árboles traídos desde Japón y un camino de antorchas que guiaba a los asistentes hacia las carpas. En pantallas gigantes se proyectaron imágenes de la ceremonia civil, permitiendo que todos vieran el momento íntimo del día anterior.

Marta Ortega /Foto Instagram @pppiccioli

El menú de la gran fiesta estuvo a cargo del chef Albert Adrià y del reconocido repostero francés Cédric Grolet, quienes ofrecieron creaciones exclusivas para los invitados. Además, cada asistente recibió un retrato realizado por el fotógrafo Peter Lindbergh, que inmortalizó la ocasión. Las actuaciones musicales fueron otro de los puntos altos del evento. Norah Jones interpretó varias canciones al piano, Jamie Cullum inauguró la fiesta con su estilo característico y Chris Martin, vocalista de Coldplay, protagonizó uno de los momentos más emotivos.

En cuanto a los looks de la novia, Marta volvió a marcar tendencia con dos elecciones distintas para la gran fiesta. Primero, un vestido plateado con escote en la espalda que irradiaba sofisticación. Más tarde, cambió a un diseño rosa claro con escote, falda abullonada y un lazo como detalle central. Cada aparición reforzó su imagen como referente de estilo en una noche que se convirtió en uno de los momentos más destacados de su vida.

Marta Ortega Foto Instagram @pppiccioli

La boda de Marta Ortega y Carlos Torretta fue mucho más que una ceremonia; se trató de un despliegue de organización, creatividad y exclusividad que reunió a conocidas personalidades. Con un presupuesto de 20 millones de euros, múltiples escenarios, varios cambios de vestuario y actuaciones de artistas internacionales, el fin de semana quedó grabado como una celebración única en A Coruña.

VDV

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