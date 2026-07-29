Ferran Torres y Marcos Llorente avivaron rumores de romance

Después de la felicidad que arrastró al pueblo español tras ganar el segundo Mundial de fútbol de su historia, un episodio protagonizado por dos de sus integrantes se robó toda la atención y hasta dejó a los festejos en un segundo plano.

Las fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente que avivaron rumores de romance

¿Qué fue lo que sucedió? La revelación de una serie de fotografías tomadas en Ibiza a Ferrán Torres (26), el autor del gol en la final contra Argentina, y Marcos Llorente (31), muy íntimos y cómplices, desató una ola de rumores y versiones que pusieron a ambos futbolistas en el centro mediático de la escena.

Ferran Torres y Marcos Llorente en Ibiza

Allí se los ve sentados en un muelle, compartiendo un paseo en yate y bañándose en aguas del Mediterráneo entre gestos de cariño, abrazos y besos en las mejillas.

Mucha química expuesta que delataría algo más que una amistad, escenas que rápidamente se viralizaron y que detonaron voces a favor y en contra, desde comentarios fuertemente homofóbicos hasta defensas que hablan de expresar sanamente la vulnerabilidad.

Las fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente que se viralizaron

A ambos se les conocen relaciones heterosexuales, ya que Torres se vinculó en el pasado con la bellísima amazona Sira Martínez (26) y con la cantante Ana Mena (29), mientras que Llorente está casado con la influencer Patricia Noarbe (30) y tiene una pequeña hija llamada Amor.