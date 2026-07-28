La nueva vida de Gabriel Batistuta a los 57 años, enfocado en sus nietos, lejos de la ciudad y sin amigos de verdad

Gabriel Batistuta atraviesa una etapa marcada por la calma y la vida familiar, lejos de los escenarios deportivos que lo hicieron conocido en todo el mundo. Su presente se desarrolla en Santa Fe, donde combina proyectos personales con el disfrute de sus nietos y un entorno natural que lo conecta con sus raíces. La rutina actual refleja un cambio de ritmo que lo mantiene cerca de los suyos y distante de la exposición constante. Entre sus negocios, el exfutbolista organiza su tiempo alrededor de espacios que privilegian la tranquilidad.

Lejos de la ciudad y enfocado en su rutina: La vida de Gabriel Batistuta tras años vinculado al fútbol

Gabriel Batistuta encontró en el campo y en la vida cotidiana un espacio distinto al que lo acompañó durante su carrera profesional. A los 57 años, dedica gran parte de su tiempo a la familia y a actividades que lo vinculan con la tierra y el entorno. Su presente está marcado por la búsqueda de un equilibrio que lo aleja de la ciudad y lo acerca a un estilo de vida más reservado. En este escenario, los afectos y los proyectos personales se combinan con una rutina que refleja un cambio profundo respecto a su pasado futbolístico.

Gabriel Batistuta

Tras una carrera que lo llevó a brillar en la selección argentina y en clubes de todo el mundo, el presente del exdelantero está enfocado en los nietos, quienes se convirtieron en el centro de sus días. La llegada de Theo, el tercero de ellos e hijo de Thiago Batistuta, fue definida por él mismo como “una caricia al corazón”. La familia ocupa un lugar central en su rutina y es allí donde encuentra la motivación para esta nueva etapa. La vida de campo y el contacto con la naturaleza le permiten disfrutar de momentos simples, alejados del ritmo de la ciudad.

En paralelo, Gabriel Batistuta consolidó un negocio que lo posiciona en la región. Su emprendimiento agropecuario se transformó en una actividad que le brinda estabilidad y lo mantiene vinculado a sus raíces. Este proyecto lo alejó definitivamente del fútbol, abriéndole un camino distinto, pero igualmente significativo. La gestión de este trabajo lo mantiene ocupado y le permite proyectar un futuro ligado a la producción, con un enfoque que combina tradición y modernidad en el ámbito rural.

Gabriel Batistuta y su familia

La casa del ex River y Boca también refleja este cambio. Con un estilo que privilegia la madera y los ambientes cálidos, se convirtió en un espacio que marca tendencia y que responde a la búsqueda de un entorno rústico. Allí pasa gran parte de su tiempo, rodeado de su familia y de la tranquilidad que buscó tras años de intensa actividad profesional. La elección de materiales y diseño responde a la idea de construir un hogar que acompañe su rutina, en un espacio pensado para la comodidad y la conexión con la naturaleza.

Gabriel Batistuta y su presente marcado por la falta de amigos de verdad

En una conversación con Grupo Omint, Batistuta reconoció que su círculo íntimo es reducido. “No tengo muchos amigos. Tengo muchos conocidos, que no es lo mismo. Pero no tengo un amigo al que le pueda decir algo íntimo. Soy muy de tenerme mis cosas. No puedo soltarme, no hay alguien que me conozca completamente. Soy muy reservado con respecto a todo, y también soy reservado con las cosas que me dicen”, expresó. Esa filosofía, según contó, fue parte de su crianza y se mantiene en su manera de relacionarse.

La reserva sobre sus temas personales es un rasgo que lo acompaña desde siempre y que hoy se refleja en su estilo de vida. Prefiere la calma del campo y la compañía de su familia, manteniendo un perfil personal alejado de la exposición. Esa elección lo llevó a construir un presente en el que la privacidad ocupa un lugar central. En este escenario, la rutina se organiza en torno a actividades que fortalecen los vínculos y que le permiten ser él mismo con quienes lo rodean.

A pesar de la distancia con el fútbol, Gabriel Batistuta sigue siendo recordado por su potencia y sus goles. Su paso por la selección argentina y por clubes como Fiorentina y Roma dejó una huella que lo mantiene en la memoria de los hinchas. Sin embargo, su mirada está puesta en el presente y en los proyectos que lo vinculan con la tierra y con su familia. La etapa actual muestra cómo un ídolo deportivo que logró dejar atrás los malestares físicos que acarreaba en los últimos años de su carrera, permitiéndole sostener una vida diaria centrada en su entorno.

Gabriel Batistuta

Gabriel Batistuta consolidó una etapa distinta en su vida, marcada por la calma y el contacto con lo esencial. A los 57 años, organiza su rutina en torno a la familia, los nietos y los proyectos vinculados a la tierra, en un entorno que refleja un cambio profundo respecto a los años de competencia deportiva. Su presente se desarrolla en Santa Fe, donde encontró un espacio para vivir con mayor reserva y construir un estilo de vida que privilegia la tranquilidad.

VDV