Todas las estrellas que dijeron presentes en la final del Mundial, Argentina contra España

La gran final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 no solo se convirtió en uno de los encuentros más esperados del planeta, con el esperado duelo entre Argentina y España, sino también en un verdadero desfile de celebridades. El imponente MetLife Stadium, en Nueva York, fue escenario de una cita que trascendió lo deportivo y reunió a figuras del fútbol, la música, el cine y el espectáculo internacional.

Las estrellas que dijeron presente en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo reunió a millones de fanáticos frente a las pantallas, sino que también convirtió al MetLife Stadium de Nueva York en el punto de encuentro de algunas de las figuras más importantes del deporte, la música, el cine, el entretenimiento y la política internacional. Desde artistas encargados del show previo al encuentro y durante el entretiempo hasta actores de Hollywood, leyendas del fútbol a nivel mundial y jefes de Estado, la definición de la Copa del Mundo tuvo un sin fin de celebridades a la altura del evento.

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger | Instagram

La música fue una de las grandes protagonistas de la jornada. El show de apertura estuvo encabezado por Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes interpretaron Desire, el himno oficial del Mundial 2026, junto a Post Malone. Más tarde, durante el entretiempo, el escenario quedó en manos de Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, quienes ofrecieron un espectáculo de primer nivel. Además, el tenor Plácido Domingo y el popular streamer IShow Speed hicieron sus presentaciones brindando un show cargado de componentes para todos los gustos.

Uno de los momentos más emotivos de la previa fue la interpretación del Himno Nacional Argentino, que estuvo a cargo de María Becerra. La cantante argentina fue la elegida para entonar las estrofas patrias ante un estadio colmado, acompañando la salida de los futbolistas al campo de juego. Su presentación emocionó a los hinchas argentinos.

María Becerra | Instagram

En las tribunas y en los palcos también se pudieron apreciar la presencia de Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, quien asistió a varios de los encuentros de esta cita mundialista viviendo las instancias decisivas en primera persona.

Mick Jagger | Instagram

Hollywood, leyendas del fútbol y cantantes de renombre en la final del Mundial 2026

Por su parte, la industria cinematográfica de Hollywood también tuvo su espacio. Tom Cruise fue una de las grandes figuras que formó parte de la performance de la presentación inicial, con una impactante puesta en escena que dio inicio a la gran final. En las tribunas y en los distintos sectores VIP también se pudo ver a reconocidos actores como Matt Damon, Adrien Brody, Penélope Cruz, Timothée Chalamet, Julia Garner y Will Ferrell, quienes siguieron de cerca el duelo entre argentinos y españoles.

Kevin Hart y esposa Eniko Hart | Instagram

Las leyendas del deporte tampoco quisieron perderse el partido más importante del planeta. Durante el espectáculo del entretiempo, Madonna compartió escena con dos íconos del fútbol brasileño como Ronaldo Nazário y Ronaldinho, en uno de los momentos más celebrados por los hinchas. La presencia de exfutbolistas históricos reforzó el carácter global de una final que reunió a generaciones enteras del deporte.

Matt Damon con esposa Argentina Luciana Barroso | Instagram

Mario Kempes y Andrés Iniesta fueron los excampeones del mundo encargados de presentar la copa. Carlos Alcaraz, tenista ubicado en el tercer puesto del ATP y actriz Hoyeon Jung fueron quienes trasladaron el lujoso estuche hacia el campo de juego.

Carlos Alcaraz y Hoyeon Jung | Instagram

Entre las personalidades internacionales también hubo figuras vinculadas al mundo de la moda, los negocios y las redes sociales. Kylie Jenner fue una de las celebridades más destacadas, al igual que Pharrell Williams, quien además de su carrera musical es un referente del diseño y la moda. A ellos se sumó IShow Speed, uno de los creadores de contenido más populares del mundo, cuya pasión por el fútbol volvió a quedar en evidencia durante la final.

Anya Taylor-Joy | Instagram

La dimensión institucional del evento quedó reflejada con la presencia de importantes líderes políticos y representantes de la realeza. Entre los invitados estuvieron el rey Felipe VI, el presidente español, Pedro Sánchez, y Donald Trump, quienes siguieron el partido desde los palcos oficiales junto a otras autoridades y dirigentes de la FIFA.

Julia Garner | Instagram

Con semejante desfile de figuras, la final del Mundial 2026 trascendió lo deportivo y se transformó en un verdadero espectáculo de alcance global. La combinación de música, cine, deporte, política y cultura pop transformó al MetLife Stadium de Nueva York en el epicentro de una cita histórica, donde las máximas estrellas del entretenimiento y las personalidades más influyentes del mundo se reunieron para presenciar la gran final del fútbol.