Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford compartió una reflexión acerca del duelo, tras la muerte de su hermano, Presley

Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, reflexionó sobre el duelo que atraviesa desde hace varias semanas. En medio de ese proceso, la modelo eligió compartir un contenido relacionado con la pérdida y el recuerdo de Presley Gerber, su hermano. El gesto estuvo acompañado por una referencia con un significado especial y permitió conocer una faceta más íntima de la manera en que hoy transita esta etapa.

Kaia Gerber compartió una reflexión sobre el duelo a pocos meses del fallecimiento de su hermano, Presley

Kaia Gerber volvió a compartir un mensaje sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó su familia en los últimos meses. La modelo compartió una reflexión literaria vinculada al duelo a menos de dos meses del fallecimiento de su hermano mayor, Presley Gerber, ocurrido a los 27 años. La publicación, realizada a través de un proyecto vinculado a los libros y la lectura, llamó la atención por la referencia elegida por la hija de Cindy Crawford y Rande Gerber.

Kaia y Presley Gerber

La publicación apareció en la cuenta oficial de Library Science, una iniciativa literaria creada por la actriz junto a la escritora y editora Alyssa Reeder. Allí se mostró una imagen de varios libros relacionados con la pérdida y el proceso de aceptación, acompañada por un fragmento de El año del pensamiento mágico, la reconocida obra de Joan Didion en la que la autora relata su experiencia personal tras la muerte de su esposo.

La cita elegida por Kaia Gerber fue la que más repercusión generó. “El duelo, cuando llega, no es nada de lo que esperamos que sea. El duelo no tiene distancia. El duelo llega en oleadas, paroxismos, aprehensiones repentinas que debilitan las rodillas y ciegan los ojos y borran lo cotidiano de la vida”. El texto fue compartido por la modelo en un momento en el que continúa procesando la ausencia de su hermano.

Las palabras de Kaia Gerber sobre el duelo tras la muerte de su hermano, Presley

Si bien la hija de Cindy Crawford no agregó comentarios personales junto a la publicación, la elección del fragmento fue interpretada por sus seguidores como una forma de expresar sentimientos vinculados a la pérdida. La modelo ya había utilizado anteriormente la literatura como herramienta de reflexión dentro de Library Science, un espacio dedicado a compartir lecturas, recomendaciones y conversaciones culturales junto a su socia creativa.

El vínculo entre Kaia y Presley Gerber y el recuerdo de su trayectoria

Presley Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber. Nacido en una de las familias más conocidas del mundo de la moda, desarrolló una carrera como modelo y trabajó en distintas campañas publicitarias junto a su hermana. Ambos participaron en proyectos para marcas internacionales como Dolce & Gabbana y Calvin Klein, convirtiéndose en una de las duplas de hermanos más visibles de la industria durante varios años.

Rande, Presley, Kaia Gerber y Cindy Crawford

Además de su trabajo en la moda, el joven también fue conocido por hablar públicamente sobre cuestiones relacionadas con la salud mental. A través de un espacio llamado Mental Health Mondays, compartía experiencias personales y promovía conversaciones sobre temas que consideraba importantes. Según explicó en distintas oportunidades, buscaba generar intercambios genuinos sobre situaciones que muchas personas prefieren mantener en privado.

Por su parte, Kaia Gerber, construyó una carrera que combina el modelaje, la actuación y distintos proyectos culturales. Con el paso de los años se consolidó como una de las figuras jóvenes más reconocidas de su generación y también encontró en los libros una parte importante de su vida profesional. En una ocasión recordó que su hermano, Presley, se caracterizaba por mostrarse auténtico frente a los demás y valoró la apertura con la que compartía aspectos personales de su experiencia.

Presley Gerber y Cindy Crawford

Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, volvió a referirse de manera al duelo que atraviesa desde la muerte de su hermano, Presley, utilizando una referencia vinculada a la literatura y a las experiencias personales. La publicación permitió conocer cómo continúa conectada con recuerdos y reflexiones relacionadas con su hermano, mientras mantiene activos sus proyectos profesionales y literarios.

VDV