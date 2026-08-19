Kaia Gerber y Homer Gere, los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere que vivieron a la sombra de sus padres y hoy tienen su propia serie

Tanto Kaia Gerber (24) como Homer Gere (26) son bellos, atractivos y se han convertido en un fenómeno viral. Aunque no son hermanos, sus padres, Cindy Crawford y Richard Gere, fueron una de las parejas más famosas de Hollywood en los ’90.

Cindy Crawford y Richard Gere

Kaia es hija de la ex modelo con su segundo marido, el empresario Rande Gerber, mientras que Homer Gere es el hijo mayor del actor con la inglesa Carey Lowell.

Kaia Gerber y Homer Gere, protagonistas de The Shards

Las tapas de Vogue de Kaia Gerber, Homer Gere, Cindy Crawford y Richard Gere

Hoy, los jóvenes protagonizan juntos la serie The Shards, el nuevo thriller erótico de Ryan Murphy, y hace unos días posaron para la tapa de Vogue de la edición de septiembre. La misma portada que protagonizaron sus padres en el ’91.