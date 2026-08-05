Katy Perry y Justin Trudeu celebraron un año de amor en St. Tropez con románticas postales

A un año de sus primeras fotos juntos y tras consolidar su noviazgo en la alfombra roja, la cantante estadounidense y el ex primer ministro canadiense disfrutaron del Mediterráneo a puro mimo y brindis.

Katy Perry y Justin Trudeu en la Costa Azul

Katy Perry y Justin Trudeu celebraron un año de amor: las mejores fotos

Luego de hacer su debut como pareja en la alfombra roja —recién en junio de este año y en ocasión del estreno del documental sobre la cantante en el Festival de Tribeca, Nueva York— Katy Perry (41) y Justin Trudeau (54) celebraron su idilio en la Costa Azul.

Y es que la artista estadounidense y el ex primer ministro de Canadá se mostraron felices y muy enamorados en Saint-Tropez, donde brindaron y se mimaron a un año de sus primeros encuentros. Fue a finales de julio de 2025 cuando salieron a la luz las fotos en las que el político y la intérprete de “Teenage Dream” aparecían cenando en una romántica actitud en la ciudad de Montreal, aunque sin una confirmación oficial de su noviazgo.

La cantante y el ex primer ministro canadiense festejaron en Club 55

Desde entonces, todo ha marchado con viento a favor para su vínculo. Con el romance consolidado, días atrás celebraron su primer aniversario de pareja en uno de los puntos más glamurosos e icónicos de la Costa Azul. Relajados y enfocados en disfrutarse a pleno, Katy y Justin fueron fotografiados en “Club 55”, un restaurante y beach-club de fama legendaria en Saint-Tropez.

Muy apasionados, y entre besos y repetidos mimos, la cantante y el ex primer ministro evidenciaron su alegría bañándose en el Mediterráneo mientras se refrescaban con champán bien frío. “Es el amor de mi vida”, reconoció la cantante en junio, al ser entrevistada tras la première de su película “Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris” y referirse a su actual pareja, cuyo apoyo, admitió, le ha permitido sentirse más centrada y en equilibrio.

Katy Perry y Justin Trudeu festejaron un año de amor

Al momento de iniciar su romance con Trudeau, Perry acababa de poner fin a su relación con el actor Orlando Bloom, con quien mantenía un vínculo desde 2016 y con quien tiene una hija de cinco años, Daisy Dove. Trudeau, por su parte, anunció en agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire, su pareja durante 18 años y madre de sus tres hijos.