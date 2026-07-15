Leonardo DiCaprio por las calles de Nueva York junto a su novia, Vittoria Ceretti

Se conocen desde hace años. Desde que ella era una adolescente y su padre, el fallecido actor Alan Thicke, era amigo de Leonardo DiCaprio (51). Sin embargo, en 2023 la relación entre Leo y la modelo italiana Vittoria Ceretti (28) dio un paso más y se convirtieron en inseparables.

Leonardo DiCaprio por las calles de Nueva York

Por eso, sus vecinos del SoHo no se sorprendieron en una soleada jornada de Nueva York al verlos salir a pasear en bicicleta. Una costumbre que Leonardo DiCaprio repite con cada una de sus novias como una manera de oficializar sus relaciones.

Leonardo Di Caprio y Vittoria Ceretti en Nueva York. (Foto: Grosby Group)

Con camiseta y zapatillas blancas, pantalón cargo caqui, gorra, gafas y barbijo, el actor pedaleó junto a su novia, que optó por jeans, remera colorada, suéter blanco al hombro, ojotas y también grandes anteojos.

Aunque ninguno de los dos quiere hablar de la especial relación que los une, suelen compartir íntimas salidas y hasta algunas reuniones con un reducido círculo de amigos. Según revelaron allegados, Vittoria Ceretti no quiere ser identificada únicamente como la novia de DiCaprio, ex amigo de su padre, ya que ha participado en más de 400 desfiles y protagonizado 23 portadas de Vogue, por lo que prefiere mantener su vida sentimental en el ámbito privado.

Aunque ya dieron su primer paso oficial en la última entrega de los Premios Oscar, al asistir juntos, aclararon que solo eran amigos. Lejos de los 23 años de diferencia que los separan, aseguran que entre ellos todo fluye naturalmente y, por esa razón, no quieren ponerle rótulos a la unión que mantienen.