Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios en 2027 y crece la expectativa por su vuelta a la Argentina

El regreso a los grandes escenarios volvió a encender la expectativa de los seguidores de Luis Miguel (56). El cantante mexicano anunció un nuevo recorrido internacional para 2027, aunque todavía no reveló el calendario de presentaciones. Está prevista su actuación en Argentina.

Luis Miguel prepara su tour: "Quiero volver a la Argentina"

El anuncio se difundió el 21 de septiembre con una imagen promocional y un mensaje breve: “Luis Miguel Tour 2027”, pero las ciudades y las fechas aún están pendientes de confirmación. La expectativa crece en la Argentina, donde el artista comenzó su última gira en agosto de 2023 y ofreció sus conciertos finales en diciembre de 2024. Aquella etapa reafirmó su vigencia como una de las figuras más convocantes de la música latina. Sus clásicos románticos mantienen una fuerte conexión con varias generaciones.

Luis Miguel de compras en Beverly Hills.

Por otra parte, la foto que circuló en redes sociales despertó versiones sobre una posible grabación de nuevos temas. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que esté preparando un álbum, por lo que esa posibilidad permanece en el terreno de los rumores. Por ahora, la vuelta a los escenarios es la noticia concreta. Mientras aún se esperan las primeras fechas y los países incluidos, sus seguidores aguardan, ansiosos, saber si la Argentina volverá a formar parte de la gira.

Fotos: GROSBY GROUP.