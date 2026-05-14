Michelle Salas habló de su relación con Luis Miguel e impactó con su confesión

Desde hace tiempo todo parece encaminarse entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas. Horas atrás, la modelo e influencer compartió por primera vez en su Instagram una foto a pura complicidad con su padre, que habría sido tomada dentro de un avión privado el 19 de abril, día del cumpleaños 54 del cantante.

Qué reveló Michelle Salas sobre la relación con Luis Miguel

“Estoy cada día más cerca de papá”, expresó Michelle Salas, quien mantiene una relación estrecha desde hace varios años con el cantante. Sin embargo, él no fue un padre presente en su infancia y tampoco estuvo el día de su nacimiento porque, según argumentó, estaba de gira.

La modelo celebró su boda en 2023 y contó con la presencia de su famoso padre.

La distancia entre padre e hija es cosa del pasado. Michelle Salas celebró su boda con Danilo Díaz en Italia, en 2023, y Luis Miguel estuvo presente. Allí, el cantante también se reencontró con la madre de su hija, la actriz Stephanie Salas, con quien mantuvo un romance siendo ambos muy jóvenes.

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, es una exitosa modelo e influencer.

De padre ausente a reconocerla: cómo fue el vínculo entre Luis Miguel y su hija

Según se cuenta en la ficción que retrata la vida del cantante, Luis Miguel la reconoció cuando Michelle era una adolescente, en 2008, tras su mayoría de edad. Hoy, pese a lo vivido, su relación parece fortalecerse día a día, sin importar el pasado.