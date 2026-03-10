Por primera vez, revelan el rostro del hijo de 19 años de Luis Miguel y sorprende su parecido

Durante décadas, la vida privada de Luis Miguel fue uno de los temas más resguardados del mundo del espectáculo. Sobre todo cuando se trataba de sus hijos con la actriz mexicana Aracely Arámbula, que crecieron lejos de los flashes y de la exposición mediática que siempre rodeó al cantante. Sin embargo, en las últimas horas una imagen empezó a circular con fuerza en redes sociales y despertó la curiosidad de miles de fans. Por primera vez se habría filtrado el rostro de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor del artista, que hoy tiene 19 años.

Luis Miguel y la imagen que comenzó a circular

La imagen, que rápidamente se viralizó, mostraría al joven durante un viaje con su madre en el aeropuerto. Según trascendió en medios mexicanos, las fotos habrían sido captadas por cámaras del programa de televisión mexicano Ventaneando, que registró el momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Allí se veía a Aracely Arámbula caminando por la terminal junto a sus hijos. Aunque la actriz siempre intentó mantenerlos lejos de la exposición mediática, esta vez las imágenes terminaron saliendo a la luz.

Luis Miguel y Aracely Arámbula junto a su hijo Miguel Gallego

Lo que más llamó la atención fue el enorme parecido con su padre. En las imágenes se observa a un joven con rasgos muy similares a los que caracterizaron a Luis Miguel en su juventud. Cabello oscuro, mirada clara y facciones definidas que recuerdan inmediatamente al cantante en sus años de éxito. Para muchos seguidores, el parecido resulta impactante.

Luis Miguel, Aracely Arámbula y la decisión de preservar la privacidad

Miguel Gallego Arámbula nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, durante la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula. De esa relación también nació su hermano menor, Daniel Gallego Arámbula, y ambos crecieron prácticamente alejados del ojo público. Durante años, la actriz pidió de manera reiterada a los medios que respetaran la privacidad de sus hijos. Esa postura generó más de un debate en el mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, Arámbula siempre sostuvo que su prioridad era que los chicos tuvieran una vida lo más normal posible.

Con el paso del tiempo, la actriz explicó que la decisión de exponerse públicamente debía ser únicamente de ellos. “La privacidad de mis hijos es lo más importante y serán ellos quienes decidan si quieren ser figuras públicas”, aseguró en distintas entrevistas. Hasta ahora, tanto Miguel como Daniel evitaron participar en revistas o hacer apariciones mediáticas. Incluso en las redes sociales de Aracely, los jóvenes suelen aparecer de espaldas o con el rostro fuera de plano. Esa estrategia permitió que durante casi dos décadas no existieran fotos públicas de ellos. Recién ahora, tras alcanzar la mayoría de edad, esa barrera comenzó a relajarse.

El parecido entre Miguel Gallego Arámbula y Luis Miguel

En cuanto a su vida personal, Miguel es descrito como un joven reservado y tranquilo. Según trascendió, tanto él como su hermano practicaron distintos deportes durante su adolescencia, entre ellos boxeo. También circularon versiones no confirmadas sobre su talento para el canto, algo que inevitablemente despertó comparaciones con su famoso padre. De hecho, algunas personas cercanas a la familia insinuaron que tendría muy buenas aptitudes vocales. Sin embargo, hasta el momento no existen grabaciones públicas ni presentaciones oficiales que confirmen esa posibilidad.