El 12 de agosto, Mica Viciconte y Fabián Cubero cumplieron 7 años de pareja y la influencer sorprendió a sus seguidores con un tierno posteo para su amor, con quién no solo compartió estos años sino que es con quien decidió formar una familia, al convertirse en padres deLuca Cubero, el primer hijo de la pareja, con el que componen una familia ensamblada.

Para este especial día, fue la ex Combate quien lo celebró a través de una publicación en su cuenta de Instagram. "Felices 7 años amor, este año fue un poco estresante, mudanza, cambios y todo lo que eso lleva, pero también de buenas noticias para nosotros como familia.Gracias por todos estos años de amor sano, de risas y desafíos. A festejar como sabemos hacerlo. Te amo", escribió la joven junto a un video en el que se lo ve ambos disfrutando de crear una lluvia de agua.

Esta es una de las parejas más consolidadas del mundo de la farándula, ya que en estos 7 años tuvieron que pasar muchos obstáculos para llegar hasta donde están ahora, pero parece haberles importado poco y nada debido a que aseguran que esto los fortaleció y los hizo amarse más.

En el año 2017, en agosto ambos fueron partícipes de “Un sol para los chicos” en el estudio de canal Trece, si bien en ese momento solo se cayeron bien y comenzaron a encontrar amigos en común, nada más prosiguió en cuanto a un vínculo. Ambos estaban solteros, Fabián Cubero hace un año que no estaba con Nicole Neumann.

“Dos meses después, mi amiga Maypi Delgado- de novia en ese momento con Santiago Ladino, exjugador de Vélez- nos invitó a cenar. Yo no quería saber nada porque pensaba que Fabián era un mujeriego” contó la influencer sobre los inicios de su relación, además sumándole que ella es muy tímida por lo que le costaba más abrirse con alguien nuevo; “Fue el primer encuentro y la pasamos muy bien” cerró Mica Viciconte.

Fabián Cubero aclaró que no se percibía como mujeriego, pero que sí, en ese momento si estaba "aprovechando" de su soltería, pero agregó “yo miraba el programa por ella”, hablando de Combate, programa donde Mica Viciconte se hizo conocida.

Al poco tiempo que la pareja empezó a salir, Mica Viciconte se vio en medio de una pelea mediática entre quién era su novio y la exesposa, Nicole Neumann, con quien nunca mejoró la relación. Fabián Cubero, con su expareja, desde que se divorció tuvieron muchísimos cruces, desde recriminaciones, reclamos álgidos hasta grandes problemas legales con abogados.

Hasta hace algunas semanas estos problemas entre Fabián Cubero y Nicole Neumann seguían sin resolverse, pero lograron llegar a un acuerdo a finales de junio. Donde por medio de un abogado pudieron poner fin a más de 5 años de guerra, dándole paz no solo a ellos, sino a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero; las cuales se llevan muy bien tanto con Mica Viciconte, como con Manu Urcera el esposo de su madre.

En noviembre del 2021, la influencer confirmó en medio de su participación en Master chef que estaba esperando su primer hijo con Fabián Cubero. Tiempo después, en el mismo programa fue que dio la primicia sobre el sexo y nombre del bebé.

En una entrevista que la pareja brindó a Caras, la pareja reconoció que el bebé se concibió en el último viaje que realizaron a Iguazú. En esta misma entrevista Mica Viciconte habló de su embarazo “ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los primeros tres meses. Tuve vómitos y muhco cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba. Recién al tercer mes exacto dejó de pasar”.

Así fue que el 6 de mayo de 2022 nació el primer hijo de la pareja, 3 días después del cumpleaños de su mamá. Sin duda alguna la llegada de este pequeño unió más a Fabián Cubero con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero; que además tienen una excelente relación con Mica Viciconte; con la que muchas veces se vio que hicieron bromas y vivieron divertidos momentos que compartieron en redes sociales.

