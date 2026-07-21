Naomi Campbell y sus hijos de vacaciones en Ibiza: las increíbles fotos

No hay como el verano europeo en temporada y la supermodelo Naomi Campbell (56), dueña de un estilo envidiable, lo sabe. Fuera de las pasarelas y hasta en los momentos de absoluto ocio, la icónica figura de la moda continúa emanando estilo.

Por estos días se la pudo ver pasar una jornada sin maquillaje y en modo relax en Ibiza. Disfrutando del sol del Mediterráneo y con una microbikini de dos colores acompañada por accesorios en tendencia, la top model demostró una vez más por qué sigue siendo un referente mundial de la industria que la vio crecer.

Abonada al buen gusto y con un porte privilegiado, Naomi Campbell lució radiante sumando una elección fashionista que terminó de elevar el total look.

Naomi Campbell en Ibiza.

El look de Naomi Campbell que se robó todas las miradas

Apostando al layering —la tendencia de superponer joyas—, la modelo internacional llevó un mix de cuatro collares de diferentes longitudes por encima de su bikini de corpiño triángulo.

Sus muñecas, cubiertas de pulseras y brazaletes metálicos en distintos tonos, también fueron foco de elogios entre los expertos en moda. Como detalle fashionista sumó tobilleras de plata finas y un gorro con estampado de cebra que coronó el estilismo elegido.

Pero no estaba sola. Además de un grupo de amigos, durante su jornada de playa estuvo acompañada por sus dos hijos: Valerie Morris, de 5 años, y un varón de 3 años, cuyo nombre nunca quiso revelar. Ambos nacieron por subrogación de vientre y la modelo mantiene su identidad en estricta reserva.

El look de Naomi Campbell en Ibiza.

De hecho, cualquier imagen difundida en redes sociales o proveniente de su círculo íntimo los muestra siempre de espaldas o de perfil, con sus rostros cubiertos por emojis para preservar su privacidad.

La rutina de entrenamiento y skincare de Naomi Campbell

Con un estilo atemporal y un físico espléndido, más allá del factor genético y de llevar una alimentación mayormente vegetariana, Naomi Campbell reveló en distintas oportunidades parte de su exigente rutina de bienestar.

Esta incluye Pilates Reformer con EMS (electroestimulación muscular), entrenamiento funcional, ejercicios de core y boxeo para tonificar el cuerpo y mejorar la agilidad y los reflejos.

Además, aseguró que el buen estado de su piel responde a una rutina constante de skincare, basada en hidrataciones profundas, sueros antioxidantes con vitamina C, tratamientos para estimular la producción de colágeno y una estricta protección solar.