Entramos a la habitación de Sol Pérez y Guido Mazzoni: colores neutros, luz natural y confort

Desde que Sol Pérez se casó con Guido Mazzoni, la pareja decidió instalarse en una propiedad ubicada en un exclusivo country de la zona norte de Buenos Aires. Allí, alejados del ruido de la gran ciudad, construyeron un verdadero hogar familiar que comparten junto a Marco, su bebé de 15 meses. A través de las publicaciones que realizan la periodista y el empresario en sus redes sociales, se pueden apreciar algunos detalles de la decoración y el estilo que eligieron para crear un espacio ideal para la vida en familia. En esta oportunidad, se destacó la habitación matrimonial: un ambiente pensado para combinar bienestar, descanso y crianza.

Así es la habitación de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Al igual que muchas figuras del espectáculo, Sol Pérez eligió una ambientación minimalista, moderna y confortable para su hogar. En las imágenes compartidas en su cuenta personal de Instagram, se puede apreciar un espacio amplio, pensado para incorporar muebles funcionales que facilitan la circulación y aportan armonía al ambiente, sin caer en excesos.

La habitación de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Instagram

El gran protagonismo se lo lleva la cama matrimonial súper XL, que cuenta con una cabecera alta tapizada en color gris claro con detalles capitoné, que le aporta un aspecto elegante y acogedor. La misma está cubierta por un acolchado gris muy clarito en línea con la cabecera y acompañado por una serie de seis almohadones que ofician de decoración: algunos en tonos claros y otros con diseños de Minnie y Mickey, que le aportan un toque de personalidad.

Las paredes están pintadas en un tono beige, combinando con el piso en tonos madera clara, lo que genera un espacio luminoso y relajado. A un costado hay un amplio ventanal con cortinas grises -en composé con el respaldo, el acolchado y los almohadones-, que permite la entrada de luz natural y conecta el dormitorio con el exterior. Asimismo, las mismas aportan un carácter funcional ya que al cerrarlas, genera un efecto back out que permite el descanso sin sobresaltos provocados por la claridad.

Esta gran ventana se extiende desde el suelo hasta el techo, ofreciendo una vista privilegiada al jardín de la vivienda. En esta línea, este recurso arquitectónico permite generar una conexión visual entre el interior y el exterior, creando una sensación de amplitud y continuidad en el espacio. Además, conecta con la naturaleza sin la necesidad de transitar por otro ambiente y para disfrutarlo, distribuyeron una mesita baja vidriada y dos sillones de jardín generando un rincón propio y sumamente íntimo.

El techo está pintado de blanco manteniendo la línea cromática que predomina en todo el ambiente. La iluminación principal es un plafón colocado en el medio de la pieza de diseño circular simple, mientras que junto a la cama se distingue un pequeño velador apoyado en la mesita de luz reforzando la luminosidad y conservando el estilo minimalista.

La habitación de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Instagram

Guido Mazzoni y Sol Pérez apostaron por una decoración despejada, donde menos, es más

Sol Pérez y Guido Mazzoni se sumaron a la tendencia minimalista de crear ambientes despejados, sin elementos excesivos y bajo la premisa del lujo silencioso, donde la elegancia se encuentra en los detalles y la funcionalidad. La presencia de tonos neutros, pocos muebles y gran presencia de luz genera una nueva forma de reinterpretar el diseño de interior, donde menos, es más.

En otra de las tomas, se puede observar que frente a la cama matrimonial se ubica una cómoda en tono marfil, con cajoneras de manijas simples y un espacio central de guardado sin puertas, ideal para colocar cuadros, adornos u otros detalles personales. Sobre este mueble se encuentra instalado estratégicamente un televisor, pensado para que la pareja pueda disfrutar de momentos de entretenimiento sobre el colchón con total comodidad.

La habitación de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Instagram

Con estas elecciones, Sol Pérez y Guido Mazzoni reafirman una tendencia cada vez más presente en los hogares modernos: ambientes amplios, ordenados y con una estética minimalista, donde cada elemento cumple una función generando el efecto de lujo silencioso. La habitación de la pareja se convierte así en un ejemplo de cómo combinar diseño y comodidad sin perder la elegancia.