El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: "Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos"

La Selección Argentina cayó por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, en un encuentro que se definió en el tiempo extra luego de igualar sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó el alargue con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández y no logró revertir el resultado, que terminó dándole el título al conjunto español.

Lionel Messi

Horas después del partido, Antonela Roccuzzo compartió un sentido mensaje dedicado a Lionel Messi. A través de su cuenta de Instagram, la rosarina expresó el orgullo y la admiración que siente por el capitán argentino, quien disputó una Copa del Mundo que podría haber sido la última de su carrera.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi

Junto a una imagen de Lionel Messi durante la final, Antonela Roccuzzo destacó no solo sus condiciones futbolísticas, sino también los valores que representa dentro y fuera de la cancha. "Siempre vas a ser el mejor, no solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", expresó.

Mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

La empresaria también resaltó la fortaleza y la perseverancia del capitán argentino: "Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia". Además, le hizo saber el lugar que ocupa dentro de su familia al escribir: "Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas". Finalmente, Antonela Roccuzzo cerró el mensaje con una declaración de amor y de orgullo por acompañarlo a lo largo de su carrera.

Un Mundial que podría marcar el cierre de una etapa

La publicación de Antonela Roccuzzo cobró un significado especial porque llegó inmediatamente después de una final que muchos interpretan como el último Mundial de Lionel Messi. Aunque el futbolista no confirmó cuál será su futuro con la Selección Argentina, la edición 2026 podría haber sido su despedida de la máxima cita del fútbol internacional.

Mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

Más allá del resultado frente a España, Lionel Messi volvió a liderar al conjunto argentino en una nueva Copa del Mundo y recibió el respaldo incondicional de su familia tras el partido. El mensaje de Antonela Roccuzzo reflejó ese acompañamiento permanente y puso el foco en el legado personal y deportivo que Messi construyó a lo largo de su trayectoria, dentro y fuera de las canchas.