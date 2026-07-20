Cómo es por dentro la casa de campo de Wanda Nara, que fue asaltada en Italia durante la final del Mundial

Para Wanda Nara, su casa de campo en Milán representa mucho más que una propiedad: es su refugio personal y un lugar al que suele regresar en busca de tranquilidad y desconexión. La empresaria lo definió en varias oportunidades como su “lugar en el mundo” y, cada vez que viaja a Italia, aprovecha para disfrutar de ese espacio rodeado de naturaleza. Sin embargo, en las últimas horas, el escenario cambió por completo: la vivienda fue víctima de un robo mientras sus cinco hijos y su mamá, Nora Colosimo, se encontraban en el interior. Los delincuentes se llevaron objetos de valor y documentación importante. Esto desató la curiosidad de sus más de 17,3 millones de seguidores en redes sociales.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Milán

Fue hace aproximadamente un año cuando Wanda Nara viajó al Viejo Continente junto a quien era su pareja en ese momento, Martín Migueles, para mostrar por primera vez su casa de campo en Galliate, a las afueras de la capital de Lombardía, Italia. Fiel a su impronta, la conductora compartió con sus seguidores imágenes de los rincones más destacados de su lujosa residencia, un espacio diseñado para el descanso, la tranquilidad y la desconexión. A través de sus redes sociales, permitió conocer parte de su intimidad y reveló detalles de la propiedad que durante años compartió con Mauro Icardi.

Casa de campo de Wanda Nara en Italia | Instagram

Las postales parecen sacadas de un cuento de hadas. La mansión se ubica en el medio de un enorme predio rodeado por espacios verdes. “Mi lugar de paz, mi casa de campo”, escribió en aquella oportunidad. En esa línea agregó con orgullo: “Años decorándola es muy yo mi casa de campo”. Ella mismo en varias entrevistas pública declaró que Italia era su segundo hogar a través de la decoración de sus espacios, razón por la cual en las decoraciones buscó trasladar parte de sus raíces argentinas.

La propiedad cuenta con una estética rústica contemporánea, marcada por una atmósfera cálida y hogareña en cada rincón. La decoración está dominada por una paleta de colores neutros y la presencia de madera natural en casi todos los lugares. Los muebles blancos de estilo clásico que están colocados en la cocina se combinan con una amplia mesada de madera maciza, donde se destacan las texturas propias del material y sus detalles naturales.

Casa de campo de Wanda Nara en Italia | Instagram

Como protagonista del ambiente aparece una gran mesa de madera oscura de aspecto artesanal, acompañada por sillas del mismo material con asientos tejidos en fibras naturales, que refuerzan el espíritu campestre del lugar. Su cocina se destaca por la presencia de una unidad de estilo industrial con inspiración retro, en acabado acero y con detalles metálicos, sumando un toque vintage al diseño general del espacio. La campana extractora blanca presenta la inscripción “Cuisine”, un detalle que refuerza el estilo europeo y tradicional del ambiente.

La coherencia estética de la casa de campo de Wanda Nara

La casa de campo de Wanda Nara en Italia cuenta con una arquitectura clásica y una estructura de líneas definidas y se encuentra rodeada por un entorno natural que la integra por completo con la vegetación. Su fachada cubierta de enredaderas acentúa el estilo de una propiedad de un cuento de hadas en línea a la identidad de las villas italianas. Las ventanas con postigos blancos, los techos de tejas y el extenso parque terminan de conformar la imagen, mientras que su estructura está pensada para disfrutar de la tranquilidad del campo sin dejar de lado la elegancia y el confort.

Casa de campo de Wanda Nara en Italia | Instagram

En el interior de la vivienda, el diseño conserva una misma identidad estética basada en materiales nobles y una gama de colores que transmite calidez. Los verdes profundos, los azules intensos y los tonos arena son los grandes protagonistas, en sintonía con la madera que aparece en los pisos, los marcos de las ventanas y los muebles en general. Las habitaciones mantienen este concepto con camas de estilo rústico, telas livianas y cuadros de aire clásico, muchos de ellos relacionados con lo ecuestre, una temática que se repite como sello distintivo en distintos sectores de la casa.

La combinación entre elementos tradicionales y algunos detalles contemporáneos aporta al ambiente una sensación cálida y con personalidad, donde cada pieza parece guardar un significado propio. La biblioteca, con sus estanterías cargadas de libros antiguos y sus detalles decorativos en hierro, profundiza esa sensación de hogar con historia.

Casa de campo de Wanda Nara en Italia | Instagram

Cada ambiente tiene una conexión directa con el frondoso parque, aportando no solo una notable entrada de luz natural, sino también una conexión constante con la naturaleza. Cabe destacar que, la decoración mantiene una estética alejada de los dispositivos tecnológicos. En su lugar, los espacios de ocio están protagonizados por elementos clásicos como una mesa de pool, un ajedrez apoyado sobre una mesa ratona y otros juegos de mesa que invitan a compartir tiempo juntos.

Casa de campo de Wanda Nara en Italia | Instagram

Este refugio de tranquilidad y desconexión se vio alterado por un hecho de inseguridad que vulneró la intimidad de la familia. Tras el robo ocurrido en su casa de campo en Italia, Wanda Nara decidió reforzar las medidas de protección y contratar seguridad privada con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y resguardo a sus cinco hijos. De esta manera, la propiedad que durante años representó un espacio de descanso y conexión familiar sumó un sacudón en materia de seguridad, llevando a la empresaria a seguir invirtiendo en medidas para resguardar la tranquilidad de su familia y preservar sus bienes materiales.