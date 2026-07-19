La vida de Pedro, el papá de María Becerra que es cardiólogo y da clases ad honorem en la universidad

María Becerra fue la artista elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la gran final del Mundial, en la que la Selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentó a España. Sin embargo, detrás de la consagrada estrella del pop hay una historia familiar profundamente ligada a sus raíces y el ADN argentino, en la que la figura de su papá, Pedro Becerra, ocupa un lugar central.

Pedro, el papá médico de María Becerra

Durante numerosas entrevistas, María Becerra siempre habló con cariño y admiración de sus padres y de sus tres hermanos -Juan Manuel, Geraldine y Aylín-, y esta ocasión no fue la excepción. La Nena de Argentina participó en el documental sobre René Favaloro del canal de YouTube, Resumido, donde entrevistó a su padre, Pedro Becerra, un reconocido cardiólogo de la zona sur del Gran Buenos Aires, especialista en hipertensión arterial, con más de 30 años de experiencia y que tuvo un vínculo cercano con la familia del fallecido médico, pionero de la cirugía de bypass coronario. A lo largo de la charla, padre e hija repasaron su trayectoria en la medicina, la dinámica familiar que construyeron a lo largo de los años y uno de los episodios más delicados de su vida: un grave problema de salud que lo marcó para siempre.

María Becerra junto a Pedro Becerra, su papá | Instagram

Para dar inicio a la charla, la cantante presentó a su padre con palabras cargadas de amor, orgullo y admiración. "Mi papá es cardiólogo. La verdad es que es muy querido por el barrio, los hospitales, las clínicas, los alumnos y la universidad", expresó con emoción. En ese contexto, destacó el enorme sacrificio que el hombre hizo durante su infancia y la vocación con la que ejerció la medicina durante toda su carrera. "Me acuerdo de que cuando era chica, vos tenías siete trabajos y también atendías en casa. El número era el mismo para familiares y pacientes, siempre estabas brindando tranquilidad a las personas", recordó.

María Becerra junto a Pedro Becerra, su papá, y la imagen de René Favaloro | Captura de YouTube

Esa entrega y generosidad hacia los demás fue una de las cualidades que más destacó la solista durante la entrevista. "Me acuerdo también que hacías domicilios todo el tiempo y por ahí algún familiar se asustaba y era la noche”, aseguró, al mismo tiempo que remarcó el esfuerzo que conlleva su profesión: “Vos venías recansado, te levantabas a las 5 de la mañana a trabajar y sin embargo te ibas a las 22 horas a la casa de un vecino a tranquilizar a quien sea a estar ahí presente y nada de eso. La verdad que habla mucho del tipo de persona que sos”.

La medicina y René Favaloro en la vida del papá de María Becerra

Durante su formación como cardiólogo, Pedro Becerra tuvo a René Favaloro como uno de los grandes referentes de la medicina argentina. "Fue cuando estaba estudiando para auxiliar de enfermería y escuché hablar a una compañera. Hablaba del inventor del bypass. Eso me sorprendió: que un médico argentino hubiera logrado semejante hazaña", recordó. Si bien en ese entonces no lo conocía personalmente, esa admiración por su legado marcaría el inicio de un vínculo que, años después, lo acercaría a la familia del reconocido cirujano en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Con el paso de los años, el padre de María Becerra enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando le detectaron un problema cardíaco que lo obligó a someterse a una compleja intervención quirúrgica para reemplazar una válvula por una prótesis mecánica. "La verdad, tuve la suerte de que me pudieran operar en la Fundación Favaloro; me operó Roberto Favaloro, sobrino de René. Había ido con mucho miedo por conocer las complicaciones que podrían pasar en una cirugía de ese tipo, pero realmente fue espectacular y, a la semana, ya estaba en casa", señaló. Afortunadamente, la intervención fue un éxito. Más allá de la complejidad del procedimiento, destacó la contención y el profesionalismo del equipo médico de la Fundación Favaloro, una experiencia que recuerda con profundo agradecimiento.

Más allá de su trabajo en consultorios y hospitales, Pedro encontró en la docencia otra forma de transmitir su vocación Desde hace más de una década dicta clases ad honorem en la universidad, convencido de la importancia de compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. Esa faceta fue especialmente destacada por María Becerra, quien no ocultó el orgullo que siente por su padre: "Hace más de diez años da clases ad honorem en la universidad, siempre con ganas de ayudar y capacitar a los demás. Te amo, papi".

El comentario de María Becerra sobre su papá, Pedro | Instagram

María Becerra protagonizó una charla a corazón abierto con su papá Pedro en la que dejó por un momento su carrera musical para compartir una faceta mucho más personal e íntima. Con orgullo y emoción, presentó a su padre y repasó una historia atravesada por el compromiso con la medicina, la docencia y el servicio a quienes lo necesitan, poniendo en manifiesto el profundo vínculo y la admiración que los une.