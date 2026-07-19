El look de Pampita y sus hijos en la final del Mundial: corona, camisetas históricas y jean barrel

Carolina "Pampita" Ardohain vive con intensidad la fiebre mundialista desde Estados Unidos. En esta ocasión especial, la conductora combinó su amor por la moda con la pasión futbolera, dejando atrás sus anteriores apuestas de estilo que incluían corsets personalizados o remeras de una sola manga. Para esta gran final en el MetLife Stadium de Nueva York, ella optó por una estética más urbana y funcional, ideal para disfrutar del espectáculo sin perder su impronta chic.

Pampita sorprendió con una corona.

Pampita: El outfit protagonista y una presencia especial

El corazón del look de Pampita radica en el equilibrio perfecto entre lo deportivo y lo moderno. La modelo lució una camiseta de la Selección Argentina que combina con un jean en corte *barrel* o *wide leg* de color crudo, una prenda que garantiza comodidad y mucho estilo para una jornada extensa en el estadio. Para complementar esta propuesta, sumó unas zapatillas de suela ancha, lentes de sol oscuros y, como broche de oro, una espectacular corona de plumas y brillantes en tonos celestes y blancos.

Pampita en NY se encontró con Barbie Simons.

La experiencia en la "Gran Manzana" contó con compañía de lujo. Pampita se encontró junto a su gran amiga Barbie Simons. Además, el grupo se completó con la presencia de su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo Ardohain y sus hijos Benicio y Beltrán, quienes viven esta aventura futbolística como una verdadera salida familiar y de amigos cercanos. Un detalle no menor es el vínculo especial que une al hermano de la modelo con Enzo Fernández, lo que suma un componente afectivo aún mayor a esta vivencia en el Mundial.

Pampita vivió la final del mundial junto a Martín Pepa.

Estilo mundialista: el valor de las camisetas históricas

Los hijos de la modelo, Benicio y Beltrán, también dijeron presente en la final con sus propios estilismos, donde las piezas elegidas captaron todas las miradas. Los niños vistieron camisetas históricas de la Selección Argentina, prendas que remitían a diseños icónicos y que generan una conexión inmediata con la rica tradición futbolística del país. Estos ejemplares no solo funcionan como una apuesta estética, sino que cargan con el peso emocional y la nostalgia de las grandes gestas deportivas.

Pampita junto a su hermano Guillermo y sus hijos Benicio y Beltrán.

Para completar el look, los niños incorporon accesorios que elevaron el espíritu festivo. Se destacaron gorras con detalles alusivos a la edición 2026 del Mundial, un accesorio que combinó funcionalidad bajo el sol y mucha actitud. Con esta elección de vestuario, tanto Pampita como sus hijos demostraron que es posible alentar al equipo nacional sin resignar la moda y marcando tendencia en cada paso que dan por el estadio.

Más allá de la adrenalina del encuentro, Pampita reafirmó su rol como referente de estilo al adaptar los códigos del *sporty chic* a su propia esencia. Con una sonrisa radiante y cada detalle de su look cuidadosamente curado, la modelo disfrutó de la final no solo como una espectadora más, sino como una protagonista que sabe cómo elevar la fiebre mundialista a un evento de moda inolvidable.