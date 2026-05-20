Quién es Jonathan Andic, el heredero de un imperio de la moda que fue detenido por el homicidio de su padre

Jonathan Andic, hijo de Isak Andic y figura vinculada a la marca Mango, enfrenta un proceso judicial que lo colocó en el centro de la atención pública. Su trayectoria empresarial y personal, marcada por estudios internacionales y responsabilidades dentro de la compañía, se entrelaza ahora con una investigación que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre en 2024 y que lo tiene en el centro de la atención..

De heredero de la moda a detenido por un homicidio: La vida de Jonathan Andic

Jonathan Andic, empresario catalán y heredero de la familia fundadora de Mango, atraviesa un momento clave en su vida tras ser señalado en una causa judicial que investiga el fallecimiento de su padre, Isak Andic. Su recorrido académico y profesional lo posicionó como parte de la estructura de la compañía, aunque con el tiempo su rol se transformó. Hoy, su nombre aparece ligado tanto al legado empresarial como a un proceso legal que sigue en desarrollo.

Jonathan Andic y Paula Nata

El empresario de 45 años es hijo de uno de los hombres que durante años fue considerado el hombre más rico de Cataluña. Su nombre volvió a ocupar titulares en las últimas semanas por su detención como principal sospechoso de la muerte de su padre, ocurrida en diciembre de 2024 durante una excursión en la provincia de Barcelona. El caso, que en un inicio fue investigado como un accidente de montaña, dio un giro meses después y lo colocó en el centro de una causa que aún sigue su curso.

A los 71 años, Isak Andic falleció tras caer en una zona cercana a las cuevas del Salnitre. En ese momento se encontraba acompañado por su hijo Jonathan Andic, quien fue el que organizó la ruta. Otro detalle que llamó la atención de la Justicia fue que el empresario le pidió al escolta de su padre que no los acompañara. Esa decisión, sumada a contradicciones en sus declaraciones, llevó a reabrir la investigación y a considerarlo sospechoso de homicidio.

Empresa Mango

El juzgado de instrucción de Martorell ordenó su detención el 19 de mayo de 2026, imponiéndole una fianza de un millón de euros, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse semanalmente ante la Justicia. El entorno familiar salió en su defensa con mensajes contundentes. “Existe un convencimiento absoluto de la inocencia de Jonathan”, expresaron. La defensa abonó la fianza y el empresario quedó en libertad, aunque con restricciones.

La vida de Jonathan Andic, el heredero de Mango marcado por la justicia

Cabe destacar que Jonathan Andic nació en 1981, fruto del matrimonio entre Isak Andic y Neus Raig Tarragó. Desde pequeño fue señalado como el sucesor natural de su padre en la empresa familiar. Estudió en colegios de la zona alta de Barcelona y luego en Suiza, antes de continuar su formación universitaria en Estados Unidos. Cuando retornó a España, se perfeccionó en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), uno de los centros académicos más prestigiosos del país.

Jonathan Andic y Paula Nata

En 2007 ingresó a Mango, inicialmente a cargo de la línea masculina. Su rol fue creciendo con el tiempo y en 2012 su padre lo presentó públicamente como posible sucesor. Sin embargo, la compañía comenzó a profesionalizar su estructura y a incorporar ejecutivos externos, lo que limitó su consolidación como líder. En 2025 dejó la dirección ejecutiva de Mango Man, aunque se mantuvo como vicepresidente del consejo administrativo.

Tras la muerte de Isak Andic, Jonathan Andic asumió la gestión de las sociedades de su padre, compartidas en la misma medida con sus hermanas. Su perfil público fue bajo, con escasas apariciones, salvo en momentos puntuales vinculados a la compañía. Una de sus pocas exposiciones ocurrió en septiembre de 2024, cuando se casó de manera íntima con la influencer Paula Nata, con quien luego tuvo un hijo. A pesar de haber planeado una gran ceremonia, el plan principal fue suspendido por la muerte del director de Mango.

Jonathan Andic y Paula Nata

Jonathan Andic, heredero de uno de los imperios más importantes de la moda, atraviesa un proceso judicial que lo vinculó directamente con la muerte de su padre, Isak Andic. Su historia combina formación académica internacional, responsabilidades dentro de Mango y un perfil discreto que se mantuvo durante años, hasta que la investigación lo colocó en el centro de la atención pública. La causa sigue abierta y marca un capítulo decisivo en su vida personal y empresarial.

VDV