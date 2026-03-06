Por qué este 2026 será una visagra para la infanta Sofía en su rol en la realeza

El 2026 se perfila como un año clave para la Infanta Sofía. A sus 18 años, la hija menor de los reyes de España comienza a consolidar su lugar dentro de la monarquía, en un momento en el que su papel institucional empieza a tomar mayor forma. Aunque no es la heredera directa al trono, ese rol corresponde a su hermana, la princesa Leonor, la joven infanta empieza a asumir nuevas responsabilidades públicas. Su presencia en actos oficiales, su formación académica y algunos compromisos institucionales marcan un punto de inflexión en su vida pública. Por eso, distintos analistas de la realeza coinciden en que este año funcionará como una verdadera bisagra en su rol dentro de la Corona.

La infanta Sofía y su formación internacional que marcará su futuro

Uno de los factores que explica este cambio tiene que ver con su etapa educativa. La infanta Sofía comenzó en 2025 sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, una institución vinculada a la Universidad de Londres. La carrera se desarrolla en tres capitales europeas, Lisboa, París y Berlín, un esquema académico que combina formación internacional con una mirada global sobre la política y la diplomacia. Este recorrido formativo fue diseñado también pensando en su futuro institucional. De hecho, desde la Casa Real se buscó que pudiera continuar con sus estudios sin perder el vínculo con la agenda oficial de la monarquía.

La infanta Sofía

A la par de su formación universitaria, la infanta empieza a dar pasos más firmes dentro de la agenda pública de la Corona. En los últimos meses participó en varios compromisos institucionales y protagonizó algunos actos en solitario, algo que marca una evolución dentro de su papel como miembro de la familia real. Incluso se confirmó que asumirá por primera vez la presidencia de honor del programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, una iniciativa que reconoce a profesores que transforman la educación en España. Este nombramiento representa su primer patrocinio institucional importante y simboliza su entrada progresiva en responsabilidades oficiales.

La infanta Sofía y el nuevo rol que empieza a asumir en la Casa Real

El 2026 también será clave porque coincide con el momento en que la monarquía española redefine el rol público de sus miembros más jóvenes. Mientras la princesa Leonor continúa con su formación militar como futura reina, Sofía comienza a perfilarse como una figura de apoyo institucional dentro de la Casa Real. Su papel será diferente, pero igualmente relevante para reforzar la presencia de la familia real en distintos ámbitos sociales. En ese contexto, su participación en causas educativas y sociales podría convertirse en una de sus principales áreas de acción.

La infanta Sofía junto a su hermana mayor, la princesa Leonor.

Así, entre nuevos compromisos oficiales y su formación universitaria internacional, la infanta Sofía inicia una etapa que podría marcar su identidad dentro de la monarquía española. Aunque su camino será distinto al de su hermana heredera, todo indica que su presencia en la agenda institucional crecerá en los próximos años. El 2026, entonces, aparece como el momento en el que comienza a definirse su lugar dentro de la Corona.