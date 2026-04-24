Martín Demichelis tendría un nuevo amor en España: quién es

El entrenador argentino, Martín Demichelis, que hace meses atravesó una tumultuosa separación, ahora parece haber cerrado ese capítulo y abrir uno completamente distinto en la isla de Mallorca. La sombra de su pasado con Evangelina Anderson, marcada por conflictos y rumores de infidelidad, parece haber quedado atrás, mientras que en su presente florece un romance que ha llamado la atención de los medios internacionales.

La vida personal de Demichelis en España se ha convertido en tema de interés, especialmente por la novedad de su relación con una joven local, en medio de un entorno que parece ofrecerle una segunda oportunidad.

La nueva vida de Martín Demichelis

Hace poco menos de un año,, Martín Demichelis y Evangelina Anderson decidieron poner fin a su matrimonio en medio de un clima tenso y lleno de versiones contradictorias de infidelidades, después de 17 años juntos y tres hijos en común. Tras la separación, Demichelis se centró en su carrera como entrenador en Mallorca, donde ha encontrado un nuevo entorno que, según parece, le ha permitido comenzar de cero.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson//Archivo

La adaptación a una nueva cultura, lejos de los escándalos y conflictos del pasado, le ha brindado un respiro y la oportunidad de explorar nuevas relaciones. La distancia con sus hijos y su expareja ha sido uno de los aspectos más dolorosos de este proceso, pero en la actualidad, la atención del entrenador se centra en su crecimiento profesional y personal.

Martín Demichelis y su nueva conquista amorosa

Recientemente, un periodista español, Roberto Antolín reveló que Martín Demichelis ha comenzado a disfrutar de una relación amorosa en Mallorca. “Martín Demichelis está muy feliz viviendo en Palma de Mallorca y ha conocido a una mujer que lo tiene muy contento”, manifestó el comunicador, enriqueciendo la historia con detalles sobre la joven que ha capturado su corazón.

Martín Demichelis//Archivo

Según el informante, se trata de una mujer de origen hispano-alemán, vinculada al sector del turismo en Mallorca, quien ha sabido conquistar la atención del técnico a través de su carácter cercano y su estilo de vida en la isla. La relación aún se encuentra en una etapa inicial, pero las señales indican que ambos están disfrutando de una amistad que podría consolidarse en un romance duradero. “Es menor ella en edad que Demichelis y es agente inmobiliaria”. informó el comunicador, quien también destacó que la relación se desarrolla con discreción, lejos de los reflectores mediáticos.

Martín Demichelis//Archivo

Este nuevo capítulo en la vida de Martín Demichelis representa un cambio significativo, no solo en su historia sentimental, sino también en su proceso de recuperación personal tras la tumultuosa separación. Mallorca, con su clima cálido y su atmósfera relajada, parece ser el escenario perfecto para que el entrenador argentino pueda reencontrarse con la felicidad y comenzar a construir un futuro diferente, alejado de las polémicas y los conflictos del pasado. La historia de un nuevo amor en tierras españolas, que sigue en desarrollo, promete ofrecer aún más sorpresas en los próximos meses.