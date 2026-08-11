El nuevo proyecto de Juliana Awada que une diseño, texturas y decoración: “Una mirada sobre lo cotidiano”

Juliana Awada presenta una nueva propuesta que combina objetos pensados para acompañar los momentos más simples de la vida diaria. Con una mirada que se traslada del jardín a la mesa, su iniciativa reúne piezas que integran diseño y funcionalidad en escenas cotidianas. La colección invita a descubrir nuevas formas de habitar los espacios, con detalles que conectan directamente con la naturaleza y la simplicidad. Cada elemento está pensado para integrarse en distintos ambientes, aportando armonía y continuidad entre el interior y el exterior.

Juliana Awada sorprendió con una nueva propuesta que logra unir sus dos pasiones: La decoración y la naturaleza

Juliana Awada da un paso más en el universo del lifestyle con una colección que une texturas, fragancias y accesorios creados para los espacios del hogar. La propuesta invita a redescubrir lo esencial a través de objetos que conectan con la naturaleza y la simplicidad. Cada pieza está pensada para integrarse en los rituales diarios, aportando un estilo atemporal que se adapta a distintos ambientes y situaciones. La iniciativa busca transmitir una estética coherente, donde los materiales nobles y las formas simples se convierten en protagonistas.

El nuevo proyecto de Juliana Awada

A través de sus redes sociales, la empresaria sorprendió al compartir una serie de imágenes que acompañan su nueva propuesta. Awada Market funciona bajo el concepto que ella misma define como “una mirada sobre lo cotidiano”. “Feliz de compartir este nuevo proyecto en el que trabajamos durante mucho tiempo. Objetos, aromas y texturas inspirados en la naturaleza. Una mirada sobre lo cotidiano, los materiales y las formas simples”, escribió junto al posteo.

El nuevo proyecto de Juliana Awada busca trasladar su ya reconocida mirada sobre los materiales y el diseño al universo del hogar. Desde el jardín hasta la mesa, cada objeto está pensado para integrarse en los pequeños rituales diarios, como preparar una mesa para recibir invitados, disfrutar de una tarde al aire libre, cuidar las plantas o encender una vela con un aroma particular. La idea es que cada pieza acompañe momentos simples, aportando funcionalidad y estilo sin perder la conexión con la naturaleza.

Sin duda alguna, Awada Market se presenta como una línea de objetos que une calidad, funcionalidad y diseño atemporal. Cerámica, textiles, accesorios y fragancias forman parte de esta primera selección, que invita a crear escenas naturales en distintos espacios de la casa. La idea de la ex primera dama se apoya en materiales nobles y en formas simples que buscan integrarse de manera orgánica en la vida cotidiana, reforzando la idea de que lo esencial puede ser también estético.

La propuesta de Juliana Awada se destaca con objetos inspirados en la naturaleza y aromas únicos.

En la publicación que compartió Juliana Awada, mostró que eligió comenzar este recorrido desde el jardín y los espacios exteriores. La primera colección incluye herramientas de jardinería, regaderas, portaflores, delantales de gabardina, botas de lluvia, mantas y bolsos. A estos se suman piezas de cerámica como platos, jarras y sets de tazas, pensadas para construir escenas alrededor de la mesa y el encuentro. Cada objeto está diseñado para acompañar momentos cotidianos y aportar un toque de estilo en distintos sectores de la casa.

El nuevo proyecto de Juliana Awada

La filosofía detrás de Awada Market se apoya en materiales como lino, algodón, lana y cuero, que ya forman parte de su identidad en la moda. Esa misma visión se extiende a objetos realizados en cerámica, vidrio, madera, papel y fibras naturales. Cada pieza busca integrarse de manera orgánica en la vida diaria, aportando funcionalidad y estética. La propuesta se construye sobre una base de diseño atemporal que se adapta a distintos espacios y situaciones.

Un aspecto destacado de la presentación fue la colaboración con Fundación Los Naranjos, institución que impulsa programas de formación para jóvenes en contextos de vulnerabilidad. Junto a ellos, Juliana Awada desarrolló una colección de piezas de cerámica, reforzando el compromiso social de la marca y promoviendo el acceso al primer empleo. Esta alianza suma un valor adicional a la propuesta, integrando diseño y responsabilidad social en un mismo proyecto.

El nuevo proyecto de Juliana Awada

El lanzamiento oficial de Awada Market tuvo lugar en Estudio Te, en un encuentro que reunió a referentes del diseño, la decoración y el lifestyle. La colección de Juliana Awada estará disponible a partir del 13 de agosto en todas las tiendas oficiales de la marca. Con esta iniciativa, abre un nuevo capítulo en su trayectoria, llevando su mirada estética y su pasión por los detalles al universo del hogar y la decoración. La presentación marcó el inicio de una etapa que combina innovación y tradición en el universo del hogar.

VDV