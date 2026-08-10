Julián Weich habló de su pareja con una mujer 18 años más joven y la relación con sus hijos: “Yo antes pensaba que tenía que ser feliz"

Julián Weich atraviesa una etapa personal marcada por la compañía y la estabilidad, y decidió compartir cómo vive su presente junto a una mujer con quien mantiene una relación que lo sorprendió por la conexión lograda. A los 60 años, el conductor reflexiona sobre el modo en que entiende hoy los vínculos y cómo esa experiencia se integra con su vida familiar y con la relación cercana que mantiene con sus hijos. Su mirada muestra un recorrido distinto, donde la paz y la armonía ocupan un lugar central.

Julián Weich reveló cómo vive su relación con una mujer 18 años menor que él

Julián Weich habló de su vida actual y de la manera en que transita una relación que lo encuentra en un momento de madurez y equilibrio. La diferencia de edad con su pareja no impide que ambos construyan un vínculo basado en la paridad y en la búsqueda de bienestar compartido. Durante una entrevista con Luli Fernández para Infobae, el actor compartió cómo vive su relación actual y el vínculo con sus hijos. “No me gusta dormir solo, no me gusta ir de viaje solo, no funciono solo”, comentó.

Julián Weich

“Lo peor que me ha pasado en la vida fueron mis dos divorcios. Y nunca tuve un período de vacío o de soledad. Salí de un matrimonio y al rato me ponía de novio y digo: ‘¿Qué hago otra vez en pareja?’”, continuó. En este momento, asegura que vive la relación de manera diferente. “Como que me sorprende el tener el buen vínculo con una pareja. Llamarla ‘pareja’, cosa que no me pasó nunca. Ahora que estoy en pareja. Le llevo 18 años, pero somos pares. O sea, no en la edad, obvio, pero hay paridad”, explicó.

Para él, la diferencia de edad no es un obstáculo y lo que prevalece es la conexión que lograron construir. Por su parte, Julián Weich también reflexionó sobre lo que significa estar en paz. “Yo antes pensaba que tenía que ser feliz. Todos pensamos que debemos ser felices, y descubrí que en realidad lo que quiero es estar en paz, que es mucho mejor”, dijo. En su visión, la felicidad está asociada a logros externos como el trabajo o el éxito, mientras que la paz es un estado más simple y profundo.

Julián Weich

“Y aparte no tenés que hacer nada para estar en paz prácticamente. En cambio, para ser feliz: el trabajo, el éxito, el rating, la plata”, agregó. Respecto a su paternidad, expresó que siempre la vivió con entusiasmo. “Con mucho amor, con muchas ganas. Me encanta ser, que no quiero decir que sea el mejor papá, ni un buen papá, pero digo lo que me gusta, la operatividad del papá: pañales, bañar, dar de comer, llevar a vacunar”, relató. Para él, la experiencia de acompañar a sus hijos en cada etapa fue una de las más significativas de su vida.

Julián Weich habló sobre cómo es su visión sobre la familia y el futuro

Durante la entrevista, Julián Weich recordó momentos de crianza y cómo se sorprende al ver a sus hijos crecer. “A veces los miro y digo: ‘¿De dónde salieron estos cuatro?’”, comentó con humor. También aseguró que no le teme al casamiento y que estaría dispuesto a volver a hacerlo. “Sí, no le tengo miedo al casamiento”, afirmó. Al hablar de la posibilidad de tener más hijos, fue claro: “La infancia me vuelve loco. Enseñarlo, jugarle, hacerle creer cualquier cosa a un nene, jugar con la fantasía de que... no sé. Ay, eso me vuelve loco. Veo un nene y me tiro encima. Me dan ganas de agarrarlo en upa”.

Julián Weich y sus hijos

Sin embargo, reconoció que criar hoy no es sencillo: “Cuando me pongo a pensar en lo que es criar un chico hoy, digo: ‘Uh, no está fácil. No está tan fácil’”. En su reflexión, también habló de cómo transmite a sus hijos la idea de la finitud de la vida. “Hoy con 60 años, les estoy enseñando que me voy a morir. Pero no con la tristeza de que me voy a morir o la angustia, sino con la alegría con la que yo me voy a morir. Y no es que les estoy cargando con una angustia”, explicó. Para él, hablar de la muerte es parte de enseñar a vivir con plenitud.

Antes de concluir la entrevista, Julián Weich aseguró que aprendió a convivir con la idea de la muerte tanto como con la vida. “Porque yo aprendí a vivir con la muerte, no solo con la vida, que es algo que nadie te enseña. Te obsesionan con que aprendas a vivir y te dicen tenés que tener tu casa, tu título, tu trabajo, tus hijos. Pero nadie te enseña a morir y yo quiero morir joven lo más tarde posible”, dijo. Sus palabras dejaron en claro que su intención es que sus hijos puedan enfrentar de la mejor manera ese momento.

Julián Weich y sus hijos

Julián Weich compartió cómo vive su presente personal y familiar, destacando la importancia de la paz y la compañía en esta etapa de su vida. Su relación con una mujer más joven lo encuentra en un momento de madurez donde la paridad y el equilibrio son centrales, mientras que su vínculo con los hijos refleja el entusiasmo con el que siempre asumió la paternidad. La experiencia muestra cómo combina reflexiones sobre la vida en pareja con la crianza y cómo transmite a su familia una mirada que integra aprendizajes y valores.

VDV