La 17.ª edición de los Governors Awards realizada en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood en Los Ángeles convocó a los más destacados de la industria, desde una de las parejas del momento, Zendaya y Tom Holland, a las estrellas consagradas como Glenn Close y John Malkovich.

Todos los detalles de los Governors Awards: de Zendaya y Julianne Moore a la emoción de Glenn Close

Como es habitual en este evento, las celebridades se vistieron de gala y se volvieron virales con sus looks con Zendaya a la cabeza. La actriz llevó un vestido vintage de la colección 2007 de Giles Deacon: un strapless dorado metalizado, al cuerpo, con detalles escultóricos a la altura de la cintura. Lo complementó con un reloj vintage de Rolex y joyería de Chopard. Su marido, Tom Holland, no llegó con ella pero acaparó los flashes en la alfombra roja de los Governors Awards con un esmoquin negro con brillo, que combinó con camisa blanca, moño negro y zapatos habano.

Penélope Cruz by Chanel. Emma Stone by Louis Vuitton,

Una vez más, Penélope Cruz eligió un modelo de alta costura de Chanel, marca de la que es embajadora, para caminar sobre la alfombra roja de Hollywood. Emma Stone, la actriz de La La Land, nominada al Oscar por la producción de la película “Dune, ParteTres”, lució un vestido negro de Louis Vuitton de espalda descubierta y moño cruzado. La propuesta era minimalista al frente con detalle protagonista detrás.

Charlize Theron by Tom Ford.

Charlize Theron fue otra de las más impactantes de la noche con un diseño rojo firmado por Tom Ford (diseñado por Haider Ackermann), escotadísimo y con tajo extremo. El modelo dejó al descubierto el corpiño a juego que la actriz llevó debajo. El beauty look también causó impacto: pelo recogido y labios a juego con el total look.

Alexander Skarsgard by Tom Ford. Timothée Chalamet by Armani.

El actor de Wicker, Alexander Skarsgard acaparó los flashes con un look fiel a la sensualidad que caracteriza a Tom Ford: traje negro y remera en tono plata con pailletes. Timothée Chalamet, el actor de “Llámame por tu nombre” llegó a los Governors Awards con un elegante esmoquin de Giorgio Armani y mostró el look en sus redes sociales antes de llegar a la alfombra.

Olivia Wilde by Valentino. Léa Seydoux by Louis Vuitton.

Una de las más lindas de la noche, Julianne Moore, la actriz que ganó un Oscar por “Siempre Alice” en 2014, es otra de las mujeres más destacadas de Hollywood cada vez que pisa una alfombra roja. Esta vez, llevó un vestido a medida de la marca italiana Bottega Veneta. El vestido, con estampado de motas negras, estilo dálmata, sobre fondo blanco tiene un efecto capa. Lo combinó con joyería de Messika.

Andrew Garfield by Louis Vuitton. Pedro Pascal by Chanel.

Glenn Close, by Armani, recibió el Óscar honorífico a la trayectoria de manos de su amigo John Malkovich.

Pero el momento más emotivos fue cuando Glenn Close recibió el Óscar honorífico a su trayectoria de más de 40 años y tras nueve nominaciones fallidas, de manos de su querido amigo John Malkovich, elegantísimo con un traje natural. Durante la noche, además de la emoción reinó la expectativa y todos esperarán la ceremonia de entrega de los premios Oscar, que será el domingo 14 de marzo de 2027. Sin dudas, la alfombra roja más importante del mundo.