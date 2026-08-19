La primera salida de casados de Zendaya y Tom Holland

Después de meses de mantener el secreto de su casamiento, Zendaya (29) y Tom Holland (30) celebraron la unión con una mega fiesta. El evento, que se mantuvo en privacidad, tuvo lugar el 4 de agosto en Beaverbrook, un exclusivo hotel de Surrey, en Reino Unido.

Zendaya y Tom Holland en Londres

El lugar elegido está cerca de la ciudad natal del actor, Kingston upon Thames. La consigna fue no llevar celulares para garantizar máxima discreción.

Zendaya y Tom Holland junto a sus dos mascotas en Londres

En junio, Holland había hablado sobre unas imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda y explicó que no había tenido que advertir a sus familiares porque ellos habían estado allí, dejando entrever que la boda había sucedido en secreto.

Zendaya y Tom Holland fueron captados tras su boda secreta

La historia de amor comenzó en 2016, durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, y se hizo pública en 2021. Desde entonces, ambos defendieron su intimidad mientras su romance de película seguía creciendo.