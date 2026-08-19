La primera salida de casados de Zendaya y Tom Holland

Después de meses de mantener el secreto de su casamiento, Zendaya (29) y Tom Holland (30) celebraron la unión con una mega fiesta. El evento, que se mantuvo en privacidad, tuvo lugar el 4 de agosto en Beaverbrook, un exclusivo hotel de Surrey, en Reino Unido.
El lugar elegido está cerca de la ciudad natal del actor, Kingston upon Thames. La consigna fue no llevar celulares para garantizar máxima discreción.
En junio, Holland había hablado sobre unas imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda y explicó que no había tenido que advertir a sus familiares porque ellos habían estado allí, dejando entrever que la boda había sucedido en secreto.
La historia de amor comenzó en 2016, durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, y se hizo pública en 2021. Desde entonces, ambos defendieron su intimidad mientras su romance de película seguía creciendo.