Este jueves 12 de noviembre se celebró una nueva edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia, organizada por la Academia Latina de la Grabación, reunió a grandes figuras de la música en español y portugués en una noche dedicada a reconocer lo mejor de la industria. Antes de la entrega de premios, la alfombra roja tuvo su propio protagonismo con las elecciones de moda de las artistas. Karol G, Rosalía y Yami Safdie fueron algunas de las figuras que se destacaron con sus estilismos.

De Karol G y Rosalía a Yami Safdie: los mejores looks de los Latin Grammy 2026

Karol G apostó por un vestido blanco de inspiración nupcial y silueta sirena. El diseño se destacó por su escote off the shoulders, que dejó los hombros al descubierto, y sus mangas largas ajustadas con delicados frunces. El cuerpo entallado incorporó un corset con cordones en el frente, mientras que la falda se abrió a partir de las rodillas en una voluminosa terminación de tul con una extensa cola. Para completar el estilismo, llevó su cabello suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio, junto con un maquillaje luminoso en tonos cálidos.

Karol G, Rosalía y Yami Safdie en los Latin Grammy 2026

Rosalía también eligió el blanco para su paso por la alfombra roja, aunque con una propuesta de impronta teatral. La cantante lució un vestido con corset ajustado, frunces en el torso y un escote pronunciado que dejó los hombros al descubierto. Las mangas cortas, con voluminosos apliques de tul y plumas, aportaron uno de los detalles más llamativos del diseño, mientras que la falda amplia, confeccionada en capas de tul, se extendió en una larga cola. Completó el look con el cabello recogido, algunos mechones sueltos alrededor del rostro y un maquillaje en tonos suaves.

Por su parte, Yami Safdie se inclinó por un vestido largo en celeste pastel, de silueta ajustada y escote asimétrico que dejó uno de sus hombros al descubierto. La pieza se destacó por sus estampas de letras y símbolos en negro, distribuidas de manera irregular sobre la tela, y por las aplicaciones de lentejuelas que aportaron textura y brillo. El diseño incorporó drapeados en la zona de la cadera, que generaron un efecto de movimiento y acentuaron la figura, mientras que la falda se extendió hasta el suelo con una pequeña cola. Para completar el estilismo, llevó su cabello castaño suelto, peinado hacia un costado con ondas suaves, y maquillaje en tonos cálidos.

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