Horóscopo semanal del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.
Descubrí qué te depara esta semana del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna
Aries, esta semana es clave para tu crecimiento económico y personal. La carta de la Rueda de la Fortuna indica que estás en la cima, listo para avanzar. El 1 de octubre es tu día estelar: prende una veladora blanca, ponte mucho perfume, córtate el cabello y mantén una actitud positiva.
- Salud: Cuida el insomnio, la falta de concentración y los dolores de cabeza; haz caminatas, toma más líquidos y descansa bien
- Consejo: Enfócate en nuevos proyectos laborales y resuelve deudas o contratos pendientes.
- Números de la suerte: 18, 26, 27 (cinco golpes de suerte).
- Amor: No aclares rumores del pasado, vive el presente. Te esperan dos viajes y estabilidad amorosa o un posible embarazo. Signos compatibles: Escorpión, Sagitario, Capricornio.
- Recomendación: Evita controlar a los demás; suelta y avanza.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Carta del Tarot: El Mundo
Tauro, esta semana recuperarás tu estabilidad emocional y te prepararás para grandes proyectos en octubre. El 1 de octubre, prende una veladora blanca o roja y encomiéndate a tu ángel de la guarda.
- Salud: Cuida problemas de riñón o vejiga.
- Consejo: Evita pensamientos negativos, corajes o prestar dinero. Sé más reservado y protege tu energía. Trabajarás mucho, pero un ascenso o cambio positivo está en puerta.
- Números de la suerte: 02, 04, 31 (cuatro golpes de suerte).
- Colores: Blanco y azul.
- Amor: Si estás en pareja planea un viaje o una familia. Signos compatibles: Géminis, Virgo, Capricornio.
- Recomendación: Desconfía del 60% de las personas a tu alrededor para evitar fraudes.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Carta del Tarot: La Fuerza
Géminis, la carta de la Fuerza te pide no rendirte y mantenerte firme. Esta semana será agotadora por cierres de mes y nuevos proyectos, pero tu esfuerzo será reconocido.
- Salud: Cuida tu dentadura y garganta, y protégete de envidias con un limón verde en el bolso o un listón rojo en el tobillo.
- Consejo: SArregla papeles legales y no compartas tus planes. No caigas en chismes laborales; sé intuitivo.
- Números de la suerte: 01, 15, 26. (tres golpes de suerte).
- Colores: Azul y rojo.
- Amor: Evita amores del pasado y abre la puerta a nuevas relaciones. Signos compatibles: Libra, Acuario, Aries.
- Recomendación: El 1 de octubre, prende una veladora blanca o roja y da algo a quien lo necesite para atraer abundancia.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Carta del Tarot: El Emperador
Cáncer, la carta del Emperador te impulsa a avanzar sin miedo. Resolverás trámites legales o laborales, y recuperarás algo que creías perdido. El 1 de octubre, prende una veladora blanca o verde, usa perfume de sándalo y estrena ropa.
- Salud: Cuida tu estómago (gastritis, intestino) y evita comidas pesadas.
- Consejo: No compartas tus planes y arregla problemas familiares. Además, estudia algo relacionado con arte o política.
- Números de la suerte: 03, 32, 36. (tres golpes de suerte).
- Colores: Verde y blanco.
- Amor: Es momento de formar una familia o estabilizarte amorosamente. Compatible con Piscis, Escorpión, Virgo.
- Recomendación: Protégete de envidias y no prestes dinero.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Carta del Tarot: El Carruaje
Leo, sigue avanzando con la carta del Carruaje. Esta semana trae mucho trabajo, pero también dinero y estabilidad. El 1 de octubre, prende una veladora blanca, ponte un listón rojo en el tobillo o muñeca izquierda y usa ropa interior nueva.
- Salud: Cuida la presión alta, colesterol y evita comer en exceso por ansiedad.
- Consejo: Arregla papeles pasaporte y prepárate para dos o tres viajes.
- Números de la suerte: 22, 39, 50 (cinco golpes de suerte).
- Colores: Naranja y azul.
- Amor: Si hay problemas de pareja, dialoga antes de decidir. Signos compatibles: Sagitario, Acuario, Aries.
- Recomendación: Evita traiciones amorosas y discusiones innecesarias.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Carta del Tarot: El Loco
Virgo, la carta del Loco te invita a soltar culpas y avanzar hacia la estabilidad económica. El 1 de octubre, prende una veladora roja o blanca, pon flores en casa y un vaso de agua junto a tu cama.
- Salud: Cuida migrañas, depresión o angustia; haz ejercicio y medita.
- Consejo: Invierte en un negocio extra. Arregla papeles de pasaporte o visa y no prestes dinero.
- Números de la suerte: 08, 11, 48 (tres golpes de suerte).
- Colores: Azul y blanco.
- Amor: Compatible con Capricornio, Acuario, Tauro.
- Recomendación: No exageres situaciones ni te dejes llevar por el pasado.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Carta del Tarot: Siete de Oros
¡Feliz cumpleaños, Libra! Es tu mes, y la carta del Siete de Oros trae riqueza y estabilidad. El 1 de octubre, prende una veladora blanca, roja o amarilla y enfócate en ser feliz.
- Salud: Evita el estrés laboral y cuida tu estómago e intestino; reduce el picante y el tabaco.
- Consejo: Disfruta de regalos y festejos. Arregla papeles de viaje y estudia algo nuevo.
- Números de la suerte: 11, 16, 35 (tres golpes de suerte).
- Colores: Amarillo y naranja.
- Amor: Propuestas de amor o casamiento en puerta. Compatible con Tauro, Acuario, Géminis.
- Recomendación: Desconfía de mentiras o fraudes; sé cauteloso con tu dinero.
Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)
Carta del Tarot: El Juicio
Escorpión, tu mes comienza pronto, y la carta del Juicio promete éxito en trámites legales y viajes. El 1 de octubre, haz una limpia con limón, reza y usa agua bendita.
- Salud: Cuida problemas hormonales o de salud (matriz, próstata, tiroides) y duerme mejor para combatir el insomnio.
- Consejo: Arregla cuentas bancarias y ten mascotas para estabilidad.
- Números de la suerte: 10, 29, 43 (tres golpes de suerte).
- Colores: Amarillo y naranja.
- Amor: Embarazo o estabilidad amorosa en puerta. Compatible con Sagitario, Piscis, Cáncer.
- Recomendación: Evita personas tóxicas y no te dejes llevar por el rencor. Piensa más en ti y menos en los demás.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Carta del Tarot: El Sol
Sagitario, la carta del Sol trae prosperidad, pero cuidado con la avaricia o soberbia. El 1 de octubre, prende una veladora blanca o roja y regala siete monedas para multiplicar la abundancia.
- Salud: Cuida pulmones, garganta y estómago; protégete de virus.
- Consejo: Arregla tu casa y haz ejercicio. No prometas lo que no cumplirás.
- Números de la suerte: 12, 13, 19 (tres golpes de suerte).
- Colores: Amarillo y rojo.
- Amor: Evita amores tóxicos y limpia tu hogar de plagas. Compatible con Leo, Cáncer, Aries.
- Recomendación: Aléjate de chismes y personas conflictivas.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Carta del Tarot: El Mago
Capricornio, la carta del Mago alinea tus energías para el éxito. El 1 de octubre, prende una veladora blanca, roja o amarilla y usa perfume de sándalo o canela.
- Salud: Controla tu carácter y cuida nervios, migrañas y estrés.
- Consejo: Nuevos negocios y estabilidad económica en puerta. Arregla papeles de viaje, escuela o propiedades
- Números de la suerte: 05, 23, 30 (cinco golpes de suerte).
- Colores: Blanco y negro.
- Amor: Signos compatibles: Aries, Virgo, Tauro.
- Recomendación: Desconfía de quienes quieran aprovecharse de ti. Enfócate en ti y no cargues con los demás.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Carta del Tarot: El Ermitaño
Acuario, la carta del Ermitaño te guía hacia la luz y la esperanza. Esta semana trae reconocimiento laboral y sorpresas económicas. El 1 de octubre, prende una veladora blanca o roja y estrena ropa.
- Salud: Cuida tu espalda baja y evita caídas.
- Consejo: No te preocupes por personas desagradecidas. Paga deudas y planea un viaje familiar.
- Números de la suerte: 06, 21, 34 (tres golpes de suerte).
- Colores: Blanco y rojo.
- Amor: Arregla trámites de divorcio o migración. Compatible con Géminis, Leo, Libra.
- Recomendación: Sé cauteloso con pérdidas o robos; no hagas caso a chismes.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Carta del Tarot: La Estrella
Piscis, la carta de la Estrella anuncia dinero rápido y éxito laboral. El 1 de octubre, prende una veladora roja o blanca, usa canela en los pies y paga una deuda. Sé discreto con tus planes.
- Salud: Controla la ansiedad, depresión y demonios internos; eres un ser de luz destinado a liderar.
- Consejo: Inicia un negocio de ropa o belleza..
- Números de la suerte: 06, 17, 88 (tres golpes de suerte).
- Colores: Azul y naranja.
- Amor: Leo, Escorpión, Cáncer.
- Recomendación: Aléjate de envidias y personas cercanas que te critiquen. Planea tu futuro y adopta una mascota.