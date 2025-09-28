Horóscopo semanal del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Aries, esta semana es clave para tu crecimiento económico y personal. La carta de la Rueda de la Fortuna indica que estás en la cima, listo para avanzar. El 1 de octubre es tu día estelar: prende una veladora blanca, ponte mucho perfume, córtate el cabello y mantén una actitud positiva.

Salud: Cuida el insomnio, la falta de concentración y los dolores de cabeza; haz caminatas, toma más líquidos y descansa bien

Consejo: Enfócate en nuevos proyectos laborales y resuelve deudas o contratos pendientes.

Números de la suerte: 18, 26, 27 (cinco golpes de suerte).

Amor: No aclares rumores del pasado, vive el presente. Te esperan dos viajes y estabilidad amorosa o un posible embarazo. Signos compatibles: Escorpión, Sagitario, Capricornio.

Recomendación: Evita controlar a los demás; suelta y avanza.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Mundo

Tauro, esta semana recuperarás tu estabilidad emocional y te prepararás para grandes proyectos en octubre. El 1 de octubre, prende una veladora blanca o roja y encomiéndate a tu ángel de la guarda.

Salud: Cuida problemas de riñón o vejiga.

Consejo: Evita pensamientos negativos, corajes o prestar dinero. Sé más reservado y protege tu energía. Trabajarás mucho, pero un ascenso o cambio positivo está en puerta.

Números de la suerte: 02, 04, 31 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Si estás en pareja planea un viaje o una familia. Signos compatibles: Géminis, Virgo, Capricornio.

Recomendación: Desconfía del 60% de las personas a tu alrededor para evitar fraudes.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Fuerza

Géminis, la carta de la Fuerza te pide no rendirte y mantenerte firme. Esta semana será agotadora por cierres de mes y nuevos proyectos, pero tu esfuerzo será reconocido.

Salud: Cuida tu dentadura y garganta, y protégete de envidias con un limón verde en el bolso o un listón rojo en el tobillo.

Consejo: SArregla papeles legales y no compartas tus planes. No caigas en chismes laborales; sé intuitivo.

Números de la suerte: 01, 15, 26. (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Evita amores del pasado y abre la puerta a nuevas relaciones. Signos compatibles: Libra, Acuario, Aries.

Recomendación: El 1 de octubre, prende una veladora blanca o roja y da algo a quien lo necesite para atraer abundancia.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Emperador



Cáncer, la carta del Emperador te impulsa a avanzar sin miedo. Resolverás trámites legales o laborales, y recuperarás algo que creías perdido. El 1 de octubre, prende una veladora blanca o verde, usa perfume de sándalo y estrena ropa.

Salud: Cuida tu estómago (gastritis, intestino) y evita comidas pesadas.

Consejo: No compartas tus planes y arregla problemas familiares. Además, estudia algo relacionado con arte o política.

Números de la suerte: 03, 32, 36. (tres golpes de suerte).

Colores: Verde y blanco.

Amor: Es momento de formar una familia o estabilizarte amorosamente. Compatible con Piscis, Escorpión, Virgo.

Recomendación: Protégete de envidias y no prestes dinero.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Carruaje

Leo, sigue avanzando con la carta del Carruaje. Esta semana trae mucho trabajo, pero también dinero y estabilidad. El 1 de octubre, prende una veladora blanca, ponte un listón rojo en el tobillo o muñeca izquierda y usa ropa interior nueva.

Salud: Cuida la presión alta, colesterol y evita comer en exceso por ansiedad.

Consejo: Arregla papeles pasaporte y prepárate para dos o tres viajes.

Números de la suerte: 22, 39, 50 (cinco golpes de suerte).

Colores: Naranja y azul.

Amor: Si hay problemas de pareja, dialoga antes de decidir. Signos compatibles: Sagitario, Acuario, Aries.

Recomendación: Evita traiciones amorosas y discusiones innecesarias.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Loco

Virgo, la carta del Loco te invita a soltar culpas y avanzar hacia la estabilidad económica. El 1 de octubre, prende una veladora roja o blanca, pon flores en casa y un vaso de agua junto a tu cama.

Salud: Cuida migrañas, depresión o angustia; haz ejercicio y medita.

Consejo: Invierte en un negocio extra. Arregla papeles de pasaporte o visa y no prestes dinero.

Números de la suerte: 08, 11, 48 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatible con Capricornio, Acuario, Tauro.

Recomendación: No exageres situaciones ni te dejes llevar por el pasado.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: Siete de Oros

¡Feliz cumpleaños, Libra! Es tu mes, y la carta del Siete de Oros trae riqueza y estabilidad. El 1 de octubre, prende una veladora blanca, roja o amarilla y enfócate en ser feliz.

Salud: Evita el estrés laboral y cuida tu estómago e intestino; reduce el picante y el tabaco.

Consejo: Disfruta de regalos y festejos. Arregla papeles de viaje y estudia algo nuevo.

Números de la suerte: 11, 16, 35 (tres golpes de suerte).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Propuestas de amor o casamiento en puerta. Compatible con Tauro, Acuario, Géminis.

Recomendación: Desconfía de mentiras o fraudes; sé cauteloso con tu dinero.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Escorpión, tu mes comienza pronto, y la carta del Juicio promete éxito en trámites legales y viajes. El 1 de octubre, haz una limpia con limón, reza y usa agua bendita.

Salud: Cuida problemas hormonales o de salud (matriz, próstata, tiroides) y duerme mejor para combatir el insomnio.

Consejo: Arregla cuentas bancarias y ten mascotas para estabilidad.

Números de la suerte: 10, 29, 43 (tres golpes de suerte).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Embarazo o estabilidad amorosa en puerta. Compatible con Sagitario, Piscis, Cáncer.

Recomendación: Evita personas tóxicas y no te dejes llevar por el rencor. Piensa más en ti y menos en los demás.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Sol

Sagitario, la carta del Sol trae prosperidad, pero cuidado con la avaricia o soberbia. El 1 de octubre, prende una veladora blanca o roja y regala siete monedas para multiplicar la abundancia.

Salud: Cuida pulmones, garganta y estómago; protégete de virus.

Consejo: Arregla tu casa y haz ejercicio. No prometas lo que no cumplirás.

Números de la suerte: 12, 13, 19 (tres golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Evita amores tóxicos y limpia tu hogar de plagas. Compatible con Leo, Cáncer, Aries.

Recomendación: Aléjate de chismes y personas conflictivas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mago

Capricornio, la carta del Mago alinea tus energías para el éxito. El 1 de octubre, prende una veladora blanca, roja o amarilla y usa perfume de sándalo o canela.

Salud: Controla tu carácter y cuida nervios, migrañas y estrés.

Consejo: Nuevos negocios y estabilidad económica en puerta. Arregla papeles de viaje, escuela o propiedades

Números de la suerte: 05, 23, 30 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Signos compatibles: Aries, Virgo, Tauro.

Recomendación: Desconfía de quienes quieran aprovecharse de ti. Enfócate en ti y no cargues con los demás.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Acuario, la carta del Ermitaño te guía hacia la luz y la esperanza. Esta semana trae reconocimiento laboral y sorpresas económicas. El 1 de octubre, prende una veladora blanca o roja y estrena ropa.

Salud: Cuida tu espalda baja y evita caídas.

Consejo: No te preocupes por personas desagradecidas. Paga deudas y planea un viaje familiar.

Números de la suerte: 06, 21, 34 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Arregla trámites de divorcio o migración. Compatible con Géminis, Leo, Libra.

Recomendación: Sé cauteloso con pérdidas o robos; no hagas caso a chismes.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Estrella

Piscis, la carta de la Estrella anuncia dinero rápido y éxito laboral. El 1 de octubre, prende una veladora roja o blanca, usa canela en los pies y paga una deuda. Sé discreto con tus planes.