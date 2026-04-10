De Lali Espósito a Mario Pergolini y Wanda Nara: uno a uno, todos los famosos destacados en los Martín Fierro de la Moda 2026

Se acercan los Martín Fierro de la Moda 2026 y los encargados de anticipar los nombres de los ternados fueron Valeria Mazza, quien conducirá la gala junto a Iván de Pineda, y Luis Ventura, presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina).

Quiénes son los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026

El domingo 26 de abril se celebrará una nueva edición de los premios Martín Fierro de la Moda, una ceremonia que reunirá a las personalidades más destacadas de la industria en una noche especial. El evento, organizado por APTRA, será emitido por la pantalla de Telefe y contará con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, dos emblemas de las pasarelas y el mundo fashionista.

Este viernes 10 de abril en A la Barbarossa, la modelo se hizo presente en el estudio junto a Luis Ventura para adelantar los detalles de la premiación. “Tenemos 19 categorías para distinguir al mundo de la moda argentina”, contó al tiempo que oficializó la lista de nominados. Por su parte, el periodista reveló que a lo largo de la gala también se realizarán tres homenajes especiales y habrá sorpresas.

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Teté Coustarot (Argentina, de película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mirtha Legrand

Mejor estilo en conducción masculina

Mario Pergolini (Otro día perdido)

Iván de Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel de Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Actriz con mejor estilo en ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Mónica Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Griselda Siciliani

Actor con mejor estilo en ficción

Benjamín Vicuña (Corazón delator)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en Big Show

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor estilo masculino en Big Show

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Luck Ra

Mejor estilo panelista masculino

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP)

Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

La lista completa de los ternados a los Martín Fierro de la Moda 2026

Mejor estilo panelista femenina

Analía Franchín (A la Barbarrossa)

Carolina Molinari (Puro Show)

Sol Pérez (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

Vero Lozano (Cortá por Lozano)

Yanina Latorre (SQP)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor de la V (Los Profesionales)

Vero Lozano

Mejor diseñador/a de moda femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor diseñador de moda masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Mejor estilo masculino en streaming

Santi Talledo (Telefe – Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga)

Nacho Elizalde (Olga)

Fer Dente

Mejor estilo femenino en streaming

Momi Giardina (Telefe – Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor estilo en redes

Carolina “Pampita” Ardohain

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Pampita

Mejor maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

Max Jara

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey.

Mejor influencer de moda

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Zaira Nara

Nuevo talento de la moda