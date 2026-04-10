De Lali Espósito a Mario Pergolini y Wanda Nara: uno a uno, todos los famosos destacados en los Martín Fierro de la Moda 2026

Se acercan los Martín Fierro de la Moda 2026 y los encargados de anticipar los nombres de los ternados fueron Valeria Mazza, quien conducirá la gala junto a Iván de Pineda, y Luis Ventura, presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina).
Quiénes son los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026
El domingo 26 de abril se celebrará una nueva edición de los premios Martín Fierro de la Moda, una ceremonia que reunirá a las personalidades más destacadas de la industria en una noche especial. El evento, organizado por APTRA, será emitido por la pantalla de Telefe y contará con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, dos emblemas de las pasarelas y el mundo fashionista.
Este viernes 10 de abril en A la Barbarossa, la modelo se hizo presente en el estudio junto a Luis Ventura para adelantar los detalles de la premiación. “Tenemos 19 categorías para distinguir al mundo de la moda argentina”, contó al tiempo que oficializó la lista de nominados. Por su parte, el periodista reveló que a lo largo de la gala también se realizarán tres homenajes especiales y habrá sorpresas.
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando con Juana)
- Teté Coustarot (Argentina, de película)
- Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor estilo en conducción masculina
- Mario Pergolini (Otro día perdido)
- Iván de Pineda (Pasapalabra)
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel de Brito (LAM)
- Mariano Iúdica (Polémica en el bar)
Actriz con mejor estilo en ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Mónica Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
-
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón delator)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor estilo femenino en Big Show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
- Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
- Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor estilo masculino en Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP)
- Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
La lista completa de los ternados a los Martín Fierro de la Moda 2026
Mejor estilo panelista femenina
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Analía Franchín (A la Barbarrossa)
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano)
- Yanina Latorre (SQP)
- Mariana Fabbiani (DDM)
- Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Javier Saiach
- Evangelina Bomparola
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
Mejor diseñador de moda masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora
- Sebastián Raimondi
Mejor estilo masculino en streaming
- Santi Talledo (Telefe – Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga)
- Nacho Elizalde (Olga)
Mejor estilo femenino en streaming
- Momi Giardina (Telefe – Luzu)
- Evelyn Botto (Olga)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefe – Olga)
Mejor estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor estilo en redes
- Carolina “Pampita” Ardohain
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Mejor maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
- Max Jara
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey.
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot