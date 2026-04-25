La emoción de Valeria Mazza tras el debut de Benicio Gravier como actor de Margarita

Valeria Mazza demostró, una vez más, que acompaña a sus hijos en cada decisión profesional. Así como Tiziano quiso dedicarse al deporte y su hija Taína a la comedia musical, su hijo Benicio Gravier optó por comenzar una carrera actoral de la mano de Cris Morena.

Orgullo y felicidad: así reaccionó Valeria Mazza al ver a Benicio Gravier en la nueva temporada de Margarita

La magia de Margarita volvió a sentirse este sábado 25 de abril con la presentación oficial de su segunda temporada en los bosques de Bosques de Palermo. La ficción creada por Cris Morena, que conquistó al público con su impronta musical y su universo de fantasía, redobló la apuesta con nuevos personajes, canciones y tramas que prometen seguir el hilo de la historia.

Entre los invitados destacados estuvo Valeria Mazza, quien vivió una tarde muy especial al ver que su hijo, Benicio Gravier, se suma a la serie y hará su debut como actor. Emocionada y orgullosa, la modelo acompañó este importante paso en la carrera del joven, fruto de su amor con Alejandro Gravier.

En el video que trascendió, se puede ver a Valeria Mazza luciendo anteojos de sol y una chaqueta marrón con botones dorados, acompañada de su hija Taína Gravier. En el momento en que su hijo sale en el adelanto como nuevo personaje de la ficción demuestra su felicidad y sonríe. En otras filmaciones, es el joven quien se muestra saltando de alegría y acompañado por sus compañeros del elenco.

Además, Benicio Gravier no ocultó su emoción al abrirse camino en el mundo artístico. Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovido por dar este gran paso, reveló ante el público que es el nuevo integrante en la producción de HBO Max. Así, con una propuesta que apunta a seguir conquistando a nuevas generaciones y a los fanáticos históricos de Cris Morena, la segunda temporada de Margarita se perfila como uno de los estrenos más esperados, con fecha confirmada para el 4 de mayo de este año.

De las pasarelas a la ficción: Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, que estará en la continuación de Margarita

Con una combinación de talento joven, música y emoción que ya es marca registrada, Margarita regresa este año con su protagonista Mora Bianchi y nuevos actores como Benicio Gravier. El joven de 21 años, que supo desfilar en importantes eventos de moda y posar para reconocidas marcas de moda internacional, decidió dedicarse a la actuación y a la música. Algo que la continuación de la novela juvenil le permitirá demostrar en cada escena.

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, Benicio Gravier interpretará a Torino: un joven italiano que tiene una madre actriz y un padre futbolista. Es músico y el ídolo de, nada más ni nada menos que, Margarita. Este papel hará que el joven no solo se de a conocer en el mundo artístico sino también mostrar su pasión por el canto.

Este sábado durante la presentación de la nueva entrega de Margarita, su madre Valeria Mazza estuvo presente y vio su debut como actor con profunda emoción, orgullo y alegría. Además, su hermana Taína Gravier asistió para acompañarlo en este momento tan importante y especial de su vida.