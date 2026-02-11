El maxi abrigo blanco de Valeria Mazza con el que marca la tendencia que se viene

Valeria Mazza cautivó desde Europa con un look que tuvo como protagonista a un maxi abrigo. La conductora demostró, una vez más, que ni el frío polar detiene su pasión por la moda y que incluso en días fríos no es capaz de resignar su estilo fashionista. Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron con elogios y "likes".

Total white y sofisticado: Valeria Mazza apostó por un particular abrigo

Valeria Mazza volvió a demostrar que el estilo no entiende de estaciones ni temperaturas extremas. Desde Milán, donde se encuentra acompañando a su hijo Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno, la empresaria se robó todas las miradas con un look invernal sofisticado y perfectamente alineado con el escenario alpino.

En el debut del joven esquiador de 23 años, Valeria Mazza asistió junto a su esposo, Alejandro Gravier, y eligió un outfit tan funcional como glamorosa. La pieza protagonista fue, sin dudas, su maxi abrigo blanco, una prenda impactante que combinó abrigo, elegancia y tendencia en partes iguales.

Valeria Mazza

Los originales detalles del maxi tapado de Valeria Mazza

Se trató de un tapado largo estilo puffer, de silueta amplia y acolchada, que no solo la protegió de las bajas temperaturas sino que también elevó el estilo de su look. El diseño incluyó un cuello voluminoso con detalle de piel, lo que aportó textura y glamour, y un cierre frontal con botones negros que reforzó su impronta moderna y urbana.

El blanco absoluto del abrigo no fue una elección al azar ya que, además de iluminar su rostro en medio del paisaje nevado, ayudó a generar un contraste armónico con el entorno y aportó un aire chic propio de las capitales europeas de la moda. Sus años como modelo y arriba de las pasarelas le hicieron tener en claro que los climas de montaña, donde predominan los tonos oscuros, apostar por un total white es clave.

Debajo de su maxi tapado, Valeria Mazza dejó ver un sweater de lana en color rojo y de cuello alto. Esta tonalidad le sumó un guiño vibrante al look y rompió con la monocromía del outfit. Su atuendo se completó con gafas de sol de en formato redondo y con marco oscuro, un accesorio infaltable en la nieve. Su beauty look se mantuvo prolijo, dejando que la atención recayera sobre el ítem invernal. Por esta razón, llevó su pelo recogido con raya al medio y un maquillaje natural.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

En la imagen que subió a su red social de Instagram, Valeria Mazza se muestra junto a su esposo Alejandro Gravier, quien acompañó con una vestimenta clásica en tonos oscuros, permitiendo que el maxi abrigo blanco de su pareja se convirtiera en el centro de la escena. Juntos posaron sonrientes y sosteniendo un cartel con la imagen y el nombre de Tiziano Gravier, un gesto que reflejó el apoyo familiar al deportista en la exigente competencia.

De esta manera, Valeria Mazza se mostró con el maxi abrigo blanco que marca la tendencia del próximo invierno. Asimismo, confirmó que incluso en un evento deportivo de alto rendimiento es posible apostar por piezas protagonistas y construir un look impactante sin perder comodidad.