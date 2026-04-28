Los detalles de la muerte de los hijos de Tamara Paganini: el relato que conmovió en Gran Herman Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada es un programa donde se fusionan diferentes sentimientos, entre actividades grupales y sinceros relatos con sus compañeros. Sin embargo, durante la jornada del día 27 de abril, el Big presentó un reto que terminó por conmover a todos y por conocer los detalles de la muerte de los hijos gemelos de Tamara Paganini. La participante debió contar el mejor y peor momento de su vida, y rompió en llanto, tras volver a revivir los recuerdos de esos años.

Tamara Paganini y Sebastián Cavalieri

El duro relato de Tamara Paganini sobre la muerte de sus hijos gemelos

En 2016, Tamara Paganini vivió el mejor y peor momento de su vida: el nacimiento y muerte de sus hijos gemelos, Vitorio y Donatella. Es de público conocimiento que la participante de Gran Hermano vivió momentos difíciles a lo largo de su vida, pero siempre intentó mantenerse fuera de las cámaras al momento de dar los detalles. Sin embargo, el Big le propuso a las celebridades de la casa que cuenten su recuerdo más feliz y triste, y ella, con lágrimas en los ojos reveló como fueron los años de búsqueda para volverse mamá.

Ella había estado bajo tratamientos, con otras parejas y sola, durante muchos años, hasta que le anunciaron que había logrado quedar embarazada de gemelos, junto a su pareja Sebastián Cavalieri. Ese momento salpicó a la familia, ya que se trataba de sus primeros hijos y los primeros nietos, sobrinos, etc. Sin embargo, todo comenzó a caer. “Me encantaría decir que el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, y estuve feliz porque Donatella parecía estar bien. No puedo decir que fue el día más feliz de mi vida porque a los 3 minutos ya tenía a Vitorio en brazos y se murió", contó entre lágrimas, provocando sensibilizar a sus compañeros. Si bien creía que, al menos, estaría junto a Donatella, la pequeña fue intubada y, días más tarde, recibió la peor noticia.

“Ella mejoraba y empeoraba hasta que un día me llamó la jefa del sector donde están las incubadoras, me dijo que llame a mi novio y ya me adelantó que cuando estuviera con el aparato que la ayudaba a respirar no iba a poder evolucionar. No me olvido más la cara de Sebastián cuando la miraba a ella y después a mí, sin entender. No caía. Yo le tuve que decir ‘¿Entendés? Donatella se va a morir’. Creo que me dolió más su no reacción a que se largara a llorar. Tuvimos que decidir en el momento”, relató entre lágrimas.

El consuelo de sus compañeros y el final de la actividad

Sus compañeros de Gran Hermano no aguantaron el dolor y lloraron junto a ella, pero dejaron que terminara de expresar lo vivido. Fue allí que contó que el peor momento de su vida fue sentir como su pequeña dejaba de respirar, mientras le sacaban los cables y el respirador. Los médicos del lugar le pusieron el conjunto de ropa que tenían preparado para cuando saliera del hospital. “No podíamos darle la espalda por más que estuviera muerta hacía horas, no podíamos alejarnos, íbamos y volvíamos. Me pasaron cosas muy de mier..., no me quiero acordar porque no voy a poder parar. Nunca pensé que algo así nos podía pasar”, llegó a decir hasta explotar en una crisis nerviosa.

Algunos de los presentes se pararon del sillón y fueron a consolarla, pero Yipio decidió que debía salir a tomar aire, tras la crisis que le agarró por el recuerdo. Sin decir nada más, los participantes se alejaron del living de la casa más famosa, dando por finalizada la actividad propuesta por el Big.

El consuelo de sus compañeros y el final de la actividad

Tamara Paganini fue al confesionario para hablar con el staff y poder recomponerse del doloroso recuerdo. El video de su relato se viralizó en redes sociales, generando empatía en todos los fanáticos de ella y del programa. Gran Hermano Generación Dorada vivió un momento de quiebre, al escuchar las palabras de la participante sobre el mejor y peor momento de su vida.

A.E