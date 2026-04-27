Las mejores fotos de la gala de CARAS 2026

Se celebra una nueva edición de la Gala de CARAS, la fiesta que une a las celebridades más importantes del país en la que la moda y el glamour son los protagonistas. Un evento lleno de momentos únicos, encuentros, anécdotas y situaciones que quedarán en la memoria de todos los que asistieron durante mucho tiempo. Por ese motivo, retratamos los mejores instantes en esta galería de fotos.

Las mejores fotos por los 33 años de CARAS

Las celebridades dijeron presente. Valeria Mazza, Pampita, Juana Viale, Moria Casán, Daniela Urzi, Cande Ruggeri, Agustina Casanova, Angie Landaburu, Laurita Fernández, fueron solo algunos de los nombres que pasaron una jornada única en el Palacio Reconquista.

Valeria Mazza en la gala de CARAS

Juana Viale en la gala de CARAS

Moria Casán en la Gala de CARAS

Agustina Casanova posando en la GALA de CARAS

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Laurita Fernández y Chloe Bello

Jull Poggio en la gala de CARAS

Juana Viale en la gala de CARAS

Natalie Weber en la gala de CARAS

Rosella Della Giovampaola en la gala de CARAS

Daniela Urzi en la gala de CARAS

Parta del Backstage de la gala de CARAS.

También hubo tiempo para sorpresas. Por un lado, Jorge fontevecchia, Co Fundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, dio un discurso sobre la trayectoria de la revista, el presente y el futuro del medio. Por el otro, se presentó la nueva programación de CARAS TV, de la mano de Marcelo Polino, con una grilla llena de figuras.

Jorge Fontevecchia dio un emotivo discurso.

Mauricio Macri y Chloe Bello

Mercedes Funes, Directora de Revista CARAS y Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil

Francisco De Narváez y Carolina.

El cierre fue a pura música y shows de la mano de Daniela Urzi, la reconocida modelo, quien sacó a relucir todo su habilidad como DJ.

De esta manera, la Gala de CARAS 2026, por los 33 años de la revista, llegó a su final. Fue una noche única, cargada de momentos para recordar, glamour y moda.