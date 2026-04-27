martes 28 de abril del 2026
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Las mejores fotos de la Gala de CARAS 2026

Los momentos destacados de una noche única.

GALA CARAS 2026
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, Juli Poggio, Rossella Della Giovampaola | CARAS

Se celebra una nueva edición de la Gala de CARAS, la fiesta que une a las celebridades más importantes del país en la que la moda y el glamour son los protagonistas. Un evento lleno de momentos únicos, encuentros, anécdotas y situaciones que quedarán en la memoria de todos los que asistieron durante mucho tiempo. Por ese motivo, retratamos los mejores instantes en esta galería de fotos.

Las mejores fotos por los 33 años de CARAS

Las celebridades dijeron presente.  Valeria Mazza, Pampita, Juana Viale, Moria Casán, Daniela Urzi, Cande Ruggeri, Agustina Casanova, Angie Landaburu, Laurita Fernández, fueron solo algunos de los nombres que pasaron una jornada única en el Palacio Reconquista.

Las mejores fotos de la gala de CARAS 2026
Valeria Mazza en la gala de CARAS
Juana Viale en la gala de CARAS
Juana Viale en la gala de CARAS

 

Las mejores fotos de la Gala de CARAS
Moria Casán en la Gala de CARAS
El Back de la gala de CARAS 2026
Agustina Casanova posando en la GALA de CARAS

 

Las mejores fotos de la Gala de CARAS 2026
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
Las mejores fotos de la Gala de CARAS
Laurita Fernández y Chloe Bello

 

GALA DE CARAS
Jull Poggio en la gala de CARAS
JUANA VIALE EN GALA CARAS 2026
Juana Viale en la gala de CARAS
NATALIE WEBER EN LA GALA DE CARAS 2026
Natalie Weber en la gala de CARAS
ROSELLA DELLA GIOVAMPAOLA EN LA GALA CARAS 2026
Rosella Della Giovampaola en la gala de CARAS
DANIELA URZI EN LA GALA DE CARAS 2026
Daniela Urzi en la gala de CARAS
Las mejores fotos de la gala de CARAS 2026
Parta del Backstage de la gala de CARAS.

También hubo tiempo para sorpresas. Por un lado, Jorge fontevecchia, Co Fundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, dio un discurso sobre la trayectoria de la revista, el presente y el futuro del medio. Por el otro, se presentó la nueva programación de CARAS TV, de la mano de Marcelo Polino, con una grilla llena de figuras.

Jorge Fontevecchia
Jorge Fontevecchia dio un emotivo discurso.
Mauricio Macri y Chloé Bello
Mauricio Macri y Chloe Bello
Mercerdes Funes, directora revista CARAS y Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil
Mercedes Funes, Directora de Revista CARAS y Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil
FRANCISCO DE NARVÁEZ Y CAROLINA
Francisco De Narváez y Carolina.

El cierre fue a pura música y shows de la mano de Daniela Urzi, la reconocida modelo,  quien sacó a relucir todo su habilidad como DJ. 

De esta manera, la Gala de CARAS 2026, por los 33 años de la revista, llegó a su final. Fue una noche única, cargada de momentos para recordar, glamour y moda.

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