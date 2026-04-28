Mauricio Macri, galán inesperado en la Gala de CARAS

La Gala de CARAS estuvo llena de moda, celebridades y looks impresionantes, pero también de algunos cruces inesperados. Uno de ellos fue, sin dudas, los dos que vivió Mauricio Macri, que despertaron todo tipo de rumores y especulaciones, tanto fuera como dentro del Palacio Reconquista.

Los rumores sobre el nuevo romance de Mauricio Macri

Hace cuatro días, Nancy Duré daba la noticia sobre un nuevo posible amor de Mauricio Macri. Según detallaba la periodista en Puro Show, el expresidente estaba en pareja con una mujer 21 años menor que él, llamada Dolores. “En LinkedIn figura como asesora de la Dirección General de Eventos de la Presidencia desde agosto de 2015″, sumaba, lo que, según ella, marcaba que se conocía desde hacía años.

“Él empezó a verse con esta mujer hace bastante tiempo, lo vieron a él en la casa de ella en carácter de novio, según me dicen”, explicó la periodista, demostrando que no había dudas al respecto. Si bien nunca hubo confirmación oficial y los rumores comenzaron a apagarse lentamente, el nombre quedó bollando y son muchos los que apuntan a ella, al menos, como un posible nuevo interés romántico.

Mauricio Macri en la gala de CARAS.

Mauricio Macri, cerca de Chloe Bello y Yuyito González

En la Gala de CARAS, sin embargo, hubo otras dos personas que conversaron con Mauricio Macri y llevaron a que se generararn nuevos rumores. La primera de ellas fue Chloe Bello, la joven modelo con el que se lo había relacionado hace tiempo atrás y que había tenido que salir a desmentir el supuesto romance.

Bello y Macri conversaron distendidamente, sonriendo y mostrando un trato cordial, sin esconderse, ni preocuparse por las repercusiones que pudiera traer, aún a sabiendas de la manera en la que se los había emparentado en las últimas semanas. Todo eso quedó retratado en las cámaras de la Gala de CARAS.

Mauricio Macri y Chloe Bello en la Gala de CARAS.

La otra persona a la que Macri se acercó fue, nada más y nada menos, que Yuyito González. El expresidente y la ex de Javier Milei tuvieron un pequeño cruce y conversaron amablemente. Una imagen que llevó a que se especulara con un intento del empresario para acercarse a ella. Al ser consultada al respecto, la conductora aseguró que le encantaría llevarlo al programa. Un gesto que no es menor y que lejos estuvo de apaciguar las aguas en cuanto a las teorías sobre su relación.

Yuyito González

Aunque de momento todo quedó en una especulación, lo cierto es que Mauricio Macri se mostró muy activo en la Gala de revista CARAS, relajado y de buen humor. A dos meses de su separación oficial de Juliana Awada, el expresidente mantiene una vida social muy activa y no teme protagonizar y asistir a muchos eventos, por más especulaciones y rumores que pueda despertar.