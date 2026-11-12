Valeria Mazza volvió a demostrar que los accesorios pueden transformar por completo un estilismo. Esta vez, la modelo llamó la atención con unos anteojos de sol de formato XL, una silueta de inspiración retro que recupera el protagonismo después de varias temporadas dominadas por las monturas pequeñas y su elección coincide con una de las tendencias que gana terreno en las principales capitales de la moda europea.

Valeria Mazza

Adiós a las microgafas: Valeria Mazza anticipó la tendencia de los anteojos XXL

El modelo que eligió Valeria Mazza se destaca por su gran montura, de líneas curvas y formato envolvente, con cristales amarronados que acompañan el diseño. La estructura de tamaño XL cubre buena parte del contorno de los ojos y tiene una impronta setentosa, con referencias al glamour de las grandes divas de aquella década. Se trata de un accesorio que no busca pasar inadvertido, sino convertirse en el punto focal de cualquier conjunto.

La modelo apostó por unas gafas de gran tamaño, un accesorio que recupera el glamour de décadas pasadas

La tendencia marca un cambio de dirección respecto de las microgafas que dominaron el street style durante los últimos años. Después de las monturas ovaladas, angostas y rectangulares inspiradas en los años noventa y los 2000, la moda vuelve a apostar por las proporciones generosas. Las referencias están en figuras como Jackie Kennedy Onassis, Jane Birkin y Twiggy, que hicieron de los anteojos grandes una de sus señas de identidad.

Las gafas de sol dejaron de ser un complemento discreto y Valeria Mazza lo demuestra con este diseño de inspiración vintage

Las pasarelas internacionales también acompañan este regreso. Firmas como Balenciaga, Gucci, Prada, Saint Laurent y Celine incorporaron monturas de grandes dimensiones en sus colecciones, con versiones que van desde los clásicos modelos negros de inspiración vintage hasta diseños envolventes y de estética futurista. En paralelo, las gafas tipo shield, con cristales amplios que cubren gran parte del rostro, se posicionan como otra de las variantes fuertes de esta corriente.

Jackie Kennedy Onassis y Jane Birkin marcaron tendencia en los años sesenta y setenta con sus lentes XXL.

Con su elección, Valeria Mazza se suma a una tendencia que recupera el espíritu glamoroso de los años sesenta y setenta y vuelve a colocar a los anteojos de sol en el centro de la escena. Un accesorio funcional que, esta temporada, también funciona como una declaración de estilo.

Las gafas XL como accesorio protagonista

En esta nueva etapa, los anteojos de sol dejaron de funcionar como un complemento discreto para convertirse en una pieza central del estilismo. En el universo de la moda se los conoce como statement accessories: accesorios con personalidad, capaces de transformar un conjunto a partir de su diseño, sus proporciones o sus colores. Las monturas gruesas, los cristales oscuros y las siluetas que ocupan buena parte del rostro responden a esta búsqueda de piezas que no pasen inadvertidas.

Las gafas de gran tamaño regresaron a las pasarelas con versiones que reinterpretan los clásicos modelos vintage

La propuesta también marca un cambio respecto de la estética que dominó buena parte de las últimas temporadas. Las microgafas ovaladas, angostas y de inspiración noventosa, que tuvieron entre sus principales referentes a figuras como Bella Hadid, empiezan a compartir protagonismo con diseños de dimensiones generosas. En lugar de reducir el accesorio al mínimo, la tendencia actual recupera el volumen, las formas contundentes y las monturas que enmarcan la mirada.