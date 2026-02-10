Adiós a los borcegos: Mía Cambiaso reinventa el total white urbano con zapatillas

Mía Cambiaso vuelve a marcar tendencia y demuestra que el estilo urbano también puede ser sofisticado, cómodo y con identidad propia. La polista de La Dolfina, referente de una nueva generación que combina deporte, moda y actitud, apostó por un total white que redefine el look de ciudad y deja atrás los borcegos para darle todo el protagonismo a las zapatillas.

Mía Cambiaso confirma la tendencia 2026: total white y zapatillas

El outfit gira en torno a una paleta completamente blanca, fresca y moderna. Mía, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, eligió una falda corta con volumen, de aire liviano y femenino, que se equilibra con una campera cropped de mangas abullonadas, sumando estructura y un guiño trendy al conjunto. El contraste entre las proporciones es clave: silueta relajada pero pensada, ideal para un street style actual.

Mía Cambiaso

Sin dudas, el punto fuerte del look está en el calzado. Lejos de los borcegos que dominaron temporadas anteriores, la modelo confirma que las zapatillas urbanas son el nuevo comodín fashion. Cómodas, versátiles y con espíritu sporty, se alinean perfecto con su ADN ligado al polo y refuerzan una estética dinámica, canchera y funcional, ideal para moverse por la ciudad sin resignar estilo.

Mía Cambiaso deslumbró con su beauty look

En cuanto al beauty look, la polista mantuvo la misma línea natural y descontracturada. Llevó el pelo suelto, con ondas suaves y raya al costado, aportando movimiento y frescura. El maquillaje, en clave minimal, acompañó con piel luminosa, cejas prolijas y labios nude, dejando que el protagonismo lo tenga el outfit y reafirmando esa belleza effortless que es tendencia.

Mía Cambiaso

Con este estilismo, Mía Cambiaso demuestra que el total white sigue vigente y que las zapatillas se consolidan como el calzado estrella del 2026, incluso en looks urbanos con impronta chic. Una vez más, confirma que su estilo, dentro y fuera de la cancha, pisa fuerte.