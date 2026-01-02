Mía Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, mostró la microbikini de leopardo que será furor este verano

Mía Cambiaso vuelve a captar la atención, esta vez lejos de la cancha pero muy cerca de la moda. A sus 23 años, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso se consolida como una figura que cruza con naturalidad el alto rendimiento deportivo y el universo fashion, dos mundos que forman parte de su ADN. Ganadora del Abierto femenino de Palermo con La Dolfina y reciente dueña del handicap 10, también sabe cómo imponer estilo dentro y fuera de las redes.

Recientemente Mía Cambiaso arrasó en Instagram al compartir una serie de fotos en las que luce una microbikini animal print de leopardo, una de las estampas estrella de la temporada. El diseño, en tonos marrón y beige, confirma que el leopardo vuelve con fuerza este verano, asociado a una estética segura, potente y femenina.

El look de playa que anticipa tendencia

La microbikini elegida por Mía Cambiaso combina un corpiño triangular con breteles finos y una bombacha cavada y colaless, una silueta minimalista que potencia el estampado sin sobrecargar el conjunto. Recostada sobre una lona del mismo print, la joven dejó ver cada detalle del diseño, apostando a una imagen relajada y natural.

Completó el look con el pelo suelto y lacio, al natural, y sumó apenas un anillo con una piedra roja, reforzando esa idea de elegancia sin esfuerzo que domina la moda de playa actual. El estilismo refleja un equilibrio claro entre sensualidad y simpleza, una fórmula que conecta con las tendencias internacionales.

Impacto en redes de la foto de Mia Cambiaso

Las imágenes de Mia Cambiaso no tardaron en viralizarse y cosecharon miles de likes y comentarios. Entre ellos, se destacaron los mensajes de sus propios padres: María Vázquez reaccionó con emojis enamorados, mientras que Adolfo Cambiaso dejó un breve pero elocuente “Bueno”, fiel a su estilo.

Así, Mía Cambiaso confirma que su presencia no se limita a un solo rol. Con la microbikini de leopardo como aliada, se posiciona como una de las jóvenes referentes del verano, capaz de marcar tendencia mientras continúa escribiendo su propia historia entre el deporte de elite y el mundo de la moda.