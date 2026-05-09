Adiós a las puffers tradicionales: Nicole Neumann impone el chaleco ideal para enfrentar el frío

Nicole Neumann es una de las grandes referentes de estilo de la Argentina. En esta oportunidad, la empresaria cosmética compartió con sus miles de seguidores la prenda "must have" del otoño invierno 2026 y deslumbró por completo. Esta prenda deja atrás las clásicas camperas oversize y se posiciona como el nuevo abrigo favorito de la temporada.

Nicole Neumann mostró cómo llevar el chaleco puffer XL

Nicole Neumann volvió a marcar tendencia en redes sociales con uno de los ítems más buscados del momento: el chaleco puffer XL. Dueña de un estilo relajado pero sofisticado, la modelo mostró distintas formas de combinar esta prenda estrella y confirmó por qué se convirtió en una de las favoritas para enfrentar los días de bajas temperaturas sin resignar estilo.

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Nicole Neumann aparece luciendo un chaleco de largo midi y silueta oversize, una pieza que combina funcionalidad, abrigo y estética urbana. El diseño se destacó por su estructura inflada, capucha amplia y textura matelaseada, características que dominan las colecciones internacionales de esta temporada.

Nicole Neumann impone el chaleco XL, ideal para enfrentar el frío

En la primera postal, Nicole Neumann eligió un chaleco negro XL combinado con un look total black: calzas ajustadas y camiseta térmica al cuerpo. Para completar el outfit, sumó botas de lluvia de caña alta en tono gris topo, logrando una estética ecuestre moderna y muy alineada con su estilo personal ligado a la naturaleza y la vida al aire libre.

Además del impacto visual del outfit monocromático, el contraste entre las prendas ceñidas y el volumen del chaleco generó un equilibrio muy favorecedor. Esta mezcla es justamente una de las fórmulas más utilizadas actualmente dentro del street style. En la segunda fotografía, Nicole Neumann apostó por una versión más clara y sofisticada de la tendencia.

En esta propuesta, la top model llevó un chaleco puffer largo en color beige arena, combinado con un conjunto nude de leggings y top ajustado de mangas largas. La paleta neutra aportó elegancia y reforzó el concepto de minimalismo cálido que domina la moda actual.

Nicole Neumann impone el chaleco XL, ideal para enfrentar el frío

Chaleco XL: la tendencia comfy chic que brillará en los días fríos

El chaleco puffer XL, que eligió Nicole Neumann, es una prenda funcional y una de los grandes protagonistas del guardarropa invernal. Su éxito se debe a varios factores: aporta abrigo sin limitar el movimiento, permite crear looks en capas y suma volumen de manera estratégica sin perder comodidad.

Los diseños grandes y largos son especialmente tendencia porque estilizan la figura y generan un efecto visual moderno y relajado. A diferencia de los chalecos clásicos deportivos, estas nuevas versiones incorporan cortes más sofisticados, colores neutros y acabados minimalistas que permiten adaptarlos tanto a looks urbanos como a outfits sporty chic.

Nicole Neumann

Otro detalle clave es la versatilidad. El chaleco acolchado puede combinarse con prendas deportivas, conjuntos monocromáticos, jeans, botas chunky o incluso piezas más elegantes. En el caso de Nicole Neumann, su elección estuvo claramente vinculada a un estilo comfy chic donde prevalecen la practicidad, los tonos neutros y las piezas atemporales.

Con estas combinaciones, Nicole Neumann no solo confirmó su fanatismo por las prendas cómodas y funcionales, sino que también dejó en claro cuál será uno de los grandes infaltables del invierno: el chaleco puffer XL, un ítem que une abrigo, tendencia y sofisticación en un solo look. De esta manera, le dice adiós a las puffers tradicionales e impone esta prenda, que es ideal para enfrentar el frío.