Aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera no blanquean su separación por un tema judicial: los detalles

Nicole Neumann, reconocida por su carrera y su presencia mediática, ha estado en el centro de atención no solo por su vida profesional sino también por su vida personal. Ahora, la modelo enfrenta una nueva tormenta: los rumores de una separación con Manu Urcera, su esposo y padre de su hijo menor, Cruz. A pesar de que la modelo salió a aclarar que "no hay separación",diversas versiones sobre su situación sentimental toman fuerza.

Rumores de separación de Nicole Neumann y Manu Ucera

El matrimonio de Nicole Neumann y Manu Urcera, que parecía consolidado tras su enlace, ahora se ve rodeado de interrogantes y rumores que no dejan de crecer. La modelo, acostumbrada a estar en el centro de la escena, enfrenta una nueva prueba que podría marcar un antes y un después en su historia de amor.

Nicole Neumann y Manu Urcera//Archivo

Desde hace varios días, en programas como Intrusos (América) y con la colaboración de periodistas como Juan Etchegoyen, se han comenzado a divulgar detalles que parecen contradecir las declaraciones de la modelo, quien habría desmentido ante públicamente la ruptura con el padre de su hijo menor.

Nicole Neumann y Manu Urcera//Archivo

"Sé que el conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, ha contado también su información de una separación que concuerda con mi información. Acá pasa algo extraño que ellos no se animan todavía a contar", afirmó Etchegoyen en el ciclo de streaming Juernes, despertando aún más la atención sobre el tema. La presencia de rumores y el silencio oficial generan una mezcla de incertidumbre y suspenso en el entorno de la famosa.

Nicole Neumann y Manu Urcera//Archivo

Qué pasa entre Nicole Neumann y Manu Ucera

Según Juan Etchegoyen cercana a Manu Urcera habría notado que, en los últimos meses, Nicole Neumann dejó de acompañarlo en sus actividades profesionales, algo que antes era habitual. "Llama la atención porque tiene que ver con una cotidianeidad que la pareja, que ha perdido en estos meses que pasaron. Lo que me contó Carlos Monti es que desde el mundo del TC, de donde es Urcera, le dijeron que hace meses que Nicole dejó de ir a las carreras cuando iba siempre. Es por lo menos extraño este dato", detalló Etchegoyen.

La sospecha de una distancia entre Nicole Neumann y Manu Urcera creciente entre ambos aumenta la incertidumbre, y algunos incluso hablan de un problema más profundo que aún no ha salido a la luz. “Quizás tiene que ver con algo que tendrá explicación. Pero dejar de hacer algo que lo hacía siempre llama la atención. A mí también me dicen que ellos no comunican separación y la desmienten porque hay un tema legal en el medio que pronto se los contaré”.

De esta forma, se comienza a hablar sobre un motivo judicial por el cual Nicole Neumann y Manu Ucera no podrían blanquear su separación. Mientras tanto, la pareja se muestra en diversos momentos de sus días juntos, como compartiendo sus rutinas de entrenamiento.