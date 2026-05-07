Taína Gravier se egresó y sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, le dedicaron un mensaje especial

Una emotiva jornada familiar marca el cierre de una etapa importante en la vida de la joven Taína Gravier, hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. La celebración, que tuvo lugar en Northlands School, estuvo llena de momentos inolvidables y declaraciones de orgullo que reflejan la importancia de este logro.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier felices por Taína Gravier

Valeria Mazza y Alejandro Gravier vivieron uno de los momentos más valiosos de su familia y aquellos que quedan grabados en la memoria. Taína, su hija culminó sus estudios en Northlands Schools. Ante esta grata noticia, Alejandro no dudó en compartir el momento con sus seguidores.

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Taína Gravier//Intagram

La joven, de 18 años, participó del acto de egreso luciendo su diploma y compartiendo la alegría con sus compañeros y familiares. El marido de Valeria Mazza compartió el emotivo festejo con mucho orgullo en sus redes sociales y las fotografías se llenaron de comentarios de felicitaciones para la niña.

Alejandro Gravier y su hija Taína Gravier//Instagram

Imágenes y mensajes de Alejandro Gravier para su hija

Las imágenes del evento mostraron a Valeria Mazza y Alejandro Gravier orgullosos y emocionados. Pero fue Alejandro quien tomó la palabra y dejó en claro la magnitud del momento. El empresario compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para Taína Gravier.

"Felicitaciones Taína. Sos una crack. Muy orgulloso de vos", escribió en su cuenta de Instagram junto a varias fotos del evento. En una de las imágenes, se lo ve dándole un beso en la mejilla a su hija, quien sonríe con su diploma en mano, reflejando la felicidad del momento.

Taína Gravier con sus compañeros//Instagram

El empresario también expresó su gratitud hacia la institución educativa, destacando la importancia de la trayectoria familiar en esa misma escuela. "Festejamos el final de una etapa, lindísima por cierto", afirmó en su posteo y agregó: "Y agradecemos al Northlands School su excelencia académica y el haber compartido durante estos 23 años la educación de nuestros cuatro hijos”, agregó el marido de Valeria Mazza en sus redes sociales.