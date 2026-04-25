Nicole Neumann impone las Slouchy Boots: la tendencia en calzado que arrasará en este invierno 2026

A sus 45 años, Nicole Neumann sigue siendo referente de estilo, moda y una figura indiscutida del universo fashionista. Tal es así que la top model irrumpió en sus redes sociales con una publicación que va marcando el pulso en la tendencia del calzado que se viene en este invierno 2026 y que no pueden faltar en ningún guardarropa: las slouchy boots.

Nicole Neumann arrasa con las slouchy boots

Nicole Neumann volvió a marcar tendencia y a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del mundo fashion. A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, la modelo compartió un look que rápidamente captó la atención de sus seguidores y expertos en moda: las slouchy boots, un tipo de bota de caña alta y efecto arrugado que promete arrasar en la inminente temporada invernal.

Nicole Neumann | Instagram

En las imágenes difundidas, la fashionista posa luciendo un conjunto monocromático en tonos beige que resalta su estilo sofisticado. El outfit está compuesto por un top y una minifalda con detalles de encaje en el ruedo, que aportan un guiño romántico y delicado. Sin embargo, el verdadero foco del estilismo está en el calzado: unas botas total black slouchy de caña alta, con punta afilada y taco, que generan contraste y potencian el conjunto.

Nicole Neumann apuesta por una moda vintage que vuelve a pisar fuerte

Las slouchy boots se caracterizan por su diseño holgado en la caña, lo que crea un efecto fruncido o “caído” que aporta volumen y movimiento. Este estilo, que ya tuvo su auge en décadas pasadas, regresa renovado y adaptado a las tendencias actuales, combinando comodidad con una estética audaz. En el caso de Nicole Neumann, la elección de un modelo en cuero negro potencia la versatilidad de la prenda, permitiendo múltiples combinaciones.

Nicole Neumann impone las Slouchy Boots | Instagram

Uno de los aspectos más destacados de esta tendencia es su capacidad de adaptarse a distintos estilos. Las slouchy boots pueden llevarse tanto con faldas y vestidos, como con jeans ajustados o leggings, logrando outfits urbanos, elegantes o incluso más casuales. Esta versatilidad las convierte en un imprescindible para quienes buscan invertir en piezas clave para la temporada.

Además, este tipo de calzados estiliza la figura al alargar visualmente las piernas, especialmente cuando se combinan con prendas cortas o de tiro alto. El efecto arrugado aporta dinamismo y rompe con la rigidez de otros diseños más estructurados.

Finalmente, la mayor de las hermanas Neumann complementó su vestuario con accesorios minimalistas: un collar delicado y un peinado suelto con ondas naturales que acompañan la impronta descontracturada del look. La elección de tonos neutros refuerza la sofisticación general, permitiendo que las botas se conviertan en el centro de atención sin sobrecargar la imagen.

Nicole Neumann impone las Slouchy Boots | Instagram

Una vez más, Nicole Neumann demostró su capacidad para anticiparse a las tendencias y reinterpretarlas con identidad propia. Las slouchy boots no solo regresan con fuerza, sino que se posicionan como el calzado estrella del invierno 2026, y todo indica que serán protagonistas indiscutidas en los guardarropas de la temporada.

NB