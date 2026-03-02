El look de Anita García Moritán en el cumpleaños de su hermano, Bautista Vicuña

Anita García Moritán acompañó a Bautista Vicuña en la celebración de su cumpleaños número 18, convirtiéndose en parte de los momentos más tiernos de la jornada con un look pensado para el evento. Su presencia aportó naturalidad a un festejo íntimo, donde la unión familiar fue protagonista y cada detalle reforzó la importancia de la ocasión.

Anita García Moritán se robó todas las miradas con su look en el cumpleaños de Bautista Vicuña

Anita García Moritán estuvo presente en el cumpleaños de Bautista Vicuña, compartiendo con él una celebración marcada por la cercanía. La jornada reunió a familiares y amigos en un ambiente cálido, donde la participación de la pequeña sumó un toque especial. El look de la niña fue uno de los detalles que más llamó la atención de los presentes.

Anita García Moritán

En las últimas horas, Pampita compartió en su cuenta de Instagram distintas imágenes del íntimo evento que organizó por el cumpleaños 18 de su hijo. La celebración logró reunir a familiares y amigos cercanos. Entre ellos, destacó la participación de la pequeña, quien sorprendió con un gesto muy especial.

Las historias que compartió la modelo en sus redes sociales permitieron ver el look que utilizó Anita García Moritán, quien se robó todas las miradas. En esta ocasión, la pequeña se lució con un vestido sin mangas y con volados de color marfil suave, confeccionado en una tela liviana que aportaba movimiento y naturalidad.

Anita García Moritán y Bautista Vicuña

El diseño estaba estampado con un motivo floral sutil en tonos pastel, lo que le dio un aire dulce y campestre. Este detalle convirtió al atuendo en una pieza ideal para el cumpleaños de Bautista Vicuña, combinando a la perfección elegancia con sutileza. La parte superior reforzaba la estética minimalista del conjunto.

La complicidad de Pampita y Anita García Moritán para sorprender a Bautista Vicuña

Uno de los detalles que más llamó la atención en las fotos que compartió Pampita fue la complicidad entre Anita García Moritán y Bautista Vicuña. La pequeña se convirtió en parte esencial del festejo, aportando ternura y alegría. Además, la modelo compartió distintas imágenes donde los hermanos se mostraron unidos.

Pampita, Anita García Moritán y Bautista Vicuña

Las publicaciones de la modelo los mostraron juntos, rodeados de amigos del adolescente y de sus seres queridos. El clima íntimo y familiar fue el sello distintivo de la celebración, pero la presentadora y su hija tuvieron una sorpresa especial para el cumpleañero. Ambas se acercaron con la torta para que él pudiese soplar las velas.

El cumpleaños de Bautista Vicuña fue un momento de encuentro y celebración, marcado por la presencia de su familia y la cercanía de amigos. La participación de Anita García Moritán, con su look romántico y su gesto de cariño, aportó un toque especial que convirtió la jornada en un recuerdo inolvidable para todos.

Anita García Moritán acompañó a Bautista Vicuña en el festejo de su cumpleaños número 18, y juntos protagonizaron uno de los momentos más destacados de la jornada. El look romántico de la pequeña se integró con naturalidad en la celebración, aportando frescura y sencillez a un encuentro marcado por la unión familiar.

