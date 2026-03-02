Hace una semana, Carolina "Pampita" Ardohain decidió dar vuelta la página y dejar atrás su casa de Barrio Parque para instalarse en una residencia “anónima” en otro rincón de Buenos Aires. Ante la medida cautelar que impuso para que los medios no difundan la fachada de su propiedad, luego de sufrir un robo en su anterior hogar. No obstante, esta mañana en La Mañana con Moria (Eltrece) se supo cuánto es la cifra en dólares que paga la top model por el alquiler de su nueva vivienda.

Pampita invierte en confort y seguridad para sus hijos

De acuerdo con la información brindada por Gustavo Méndez en el ciclo de espectáculos que conduce Moria Casán, Pampita se habría mudado a Palermo Chico a un “palacio francés”. Esta vivienda de infraestructura arquitectónica que combina sofisticación, glamour y confort se encuadraría a los anhelos de la experta fashionista de tener una vivienda acorde a sus necesidades y a la de sus hijos.

Fachada casa de Pampita

Semanas atrás, en un programa de streaming, había manifestado su afán de invertir en el presente de sus herederos brindándole todo el confort y las comodidades que necesitan. “Me decía (Martín Pepa) que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos”, sostuvo en aquel entonces.

En este marco, luego del violento robo a su propiedad el pasado 21 de septiembre de 2025, la conductora decidió dejar atrás esa locación y se alojó un nuevo espacio en búsqueda de tranquilidad y, sobre todo, seguridad. Pero, resignar el lujo y el bienestar no era una opción.

Así es el nuevo quincho de Pampita | Instagram

El dinero que gasta Pampita por su nuevo “palacio francés”

La nueva casa de Pampita deslumbró a todos por sus dimensiones y comodidades. Según trascendió, se extiende a lo largo de 983 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en catorce ambientes que incluyen: cinco habitaciones, cuatro baños completos y tres toilettes. El lote, de 53 metros de largo por 10 de ancho, suma además 251 metros semicubiertos y una serie de comodidades pensadas para el confort y el ocio, como gimnasio propio, piscina, sector de parrilla con quincho, solárium y hasta dos cocheras. Todo, emplazado en uno de los barrios más cotizados de la Ciudad de Buenos Aires.

Méndez contó que, quien ocupaba anteriormente la propiedad, abonaba 10 mil dólares mensuales, mientras que ahora el valor del mercado se actualizó y la presentadora pagaría alrededor de 15 mil al mes. Por su parte, pese a que la vivienda se encuentra a la venta por 11.600.000 dólares, la actriz habría optado por sólo una residencia temporal.

Una vez más, Pampita dejó en claro que no está dispuesta en resignar lujos, confort y bienestar para disfrutar junto a sus hijos en tiempo presente. Incluso, la modelo ya llevó a cabo el primer gran evento en este inmueble: este fin de semana celebró los 18 años de Bautista Vicuña, dándole la bienvenida a una nueva vida y cumpliendo se sueño de vivir como una reina.

NB