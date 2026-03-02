Así fue el festejo de cumpleaños de Bautista Vicuña con Pampita: el tierno rol de Anita García Moritán

Pampita busca darle felicidad a todos sus hijos y que ellos puedan crear relaciones fuertes. Es por eso que, en todos sus posteos, se puede ver a los menores vivir los mejores momentos juntos, mientras comparten risas y fuerte complicidad. Bautista Vicuña cumplió 18 años, y la modelo no dudó en realizar un ínitmo festejo para que él lo disfrute. Es así como se rodeo de amor y cariño, y un tierno regalo sorpresa de Anita García Moritán.

El cumpleaños de Bautista Vicuña, junto a Pampita y Anita García Moritán

Así fue el cumpleaños de Bautista Vicuña: íntimo y con una tierna sorpresa de Anita

Bautista Vicuña celebró sus 18 años, rodeado del amor de su familia y amigos. Primero, su papá, Benjamín Vicuña, lo celebró a través de las redes sociales, entre bromas y lindos recuerdos. Sin embargo, y a pesar de que este año no cae 29 de febrero, su mamá, Pampita, decidió hacerle una cena en su honor y festejar el cumpleaños. En sus historias de Instagram, compartió las mejores postales, donde aparecían algunos de los amigos del joven y sus hermanos.

El cumpleaños de Bautista Vicuña, junto a Pampita y Anita García Moritán

La familia se tomó las mejores fotografías, donde los looks casuales y cómodos fueron el centro de atención. Entre abrazos y aplausos, llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños. Allí, apareció Anita García Moritán, con un tierno look blanco y una deliciosa torta de chocolate. Ella, junto a Pampita, encendió las velas y se llevó los halagos de los presentes. El propio Bautista se mostró agradecido con el gesto de su hermanita, y no dudó en abrazarla y dejarle muchos besos en el rostro.

Pampita y el amor por sus hijos

Pampita es una de las celebridades que más adora a su familia. En todo momento, busca su seguridad y felicidad, con viajes al exterior, eventos de cumpleaños y mudanzas para encontrar un hogar perfecto. Es así como mantiene una cercana relación con todos los menores, y entre ellos también se acompañan. Desde primeros días de clases hasta logros personales, los menores no dudan en mostrarse el amor que se tienen, y pasan los mejores ratos juntos.

Pampita y sus hijos

Es por eso que Anita García Moritán cumplió un rol fundamental en el cumpleaños de Bautista Vicuña. El joven de 18 años sopló las velas en una torta de chocolate que sirvió la pequeña niña, y fue recibida por los aplausos de los presentes. En un festejo íntimo, rodeado de amigos y familia, el hijo mayor de la modelo tuvo una cena en su honor, a pesar de no caer el 29 de febrero. Las postales que compartió Pampita se llenaron de comentarios con felicitaciones de los usuarios.

A.E