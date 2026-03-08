Lejos del fútbol y la Argentina, el nuevo negocio de Barbi Occhiuzzi, la esposa de Nahuel Molina

A tan sólo un mes y medio de haberse convertido en madre por primera vez, Barbi Occhiuzzi, esposa de Nahuel Molina, continúa consolidando su perfil dentro del mundo del universo fashionista. Mientras transita los primeros meses de maternidad, la modelo demuestra que su faceta empresarial sigue en crecimiento con el desarrollo de su propia marca de indumentaria femenina, Occhiuzzi Resort Wear, una propuesta que combina sensualidad, verano y una identidad estética muy marcada.

Barbi Occhiuzzi, una mujer de negocios

El proyecto, impulsado por Barbi Occhiuzzi apunta a posicionarse dentro del mercado de la moda resort y colecciones cruceros, con prendas pensadas para la temporada de verano y la vida junto al mar. La firma de la emprendedora propone una línea compuesta por bikinis, enterizas, pareos y vestidos playeros, piezas que buscan resaltar la figura femenina y transmitir una sensación de libertad y elegancia en un contexto de relajación total.

A través de sus redes sociales, la esposa de Nahuel Molina comparte constantemente los nuevos lanzamientos de su colección, mostrando las prendas en distintos escenarios veraniegos y anticipando las tendencias que marcarán la temporada primavera-verano en Europa. En este marco, la estética de la marca se caracteriza por telas livianas, transparencias y diseños que apelan a la sensualidad natural del cuerpo femenino.

Desde la página web también definieron con claridad cuál es la filosofía que guía cada colección. “Sabíamos que queríamos construir una marca que celebre el poder de la mujer, su sensualidad y su forma única de habitar el mundo. Diseñamos cada pieza pensando en la libertad del cuerpo, en el deseo que late suave y en ese instante donde el verano parece no tener fin”, expresa la visión oficial del proyecto textil.

La nueva vida de Barbi Occhiuzzi como empresaria

La propuesta estética de Barbi Occhiuzzi se completa con una serie de slogans que buscan reforzar la identidad del sello. Entre ellos aparecen frases como: “Transparencias que encienden la oscuridad” y “Prendas suaves para despertar el día”, consignas que acompañan el lanzamiento de esta nueva estación del año en el viejo continente. Cabe destacar que, actualmente, la pareja reside en España, país donde el futbolista desarrolla su carrera profesional.

En cuanto a la estrategia comercial, la marca también ofrece distintas facilidades de pago para sus clientas. Entre las opciones se destaca un 20% de descuento abonando en efectivo o mediante transferencia bancaria, además de la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. A su vez, los valores publicados en la tienda online ubican a la colección dentro de un segmento premium: los vestidos oscilan entre los 500.000 y 1.200.000 pesos, mientras que las bikinis parten desde los 120.000 pesos. “Looks pensados para que te sientas sexy y segura desde el primer rayo de sol”, describen en una de las publicaciones.

Cada vez son más las parejas de futbolistas que deciden dejar atrás su rótulo de botineras, para lanzarse al ámbito empresarial y generar sus propios ingresos económicos. De esta manera, Barbi Occhiuzzi va en búsqueda de aumentar su patrimonio poniendo todos sus conocimientos en materia de modas y tendencias con su propia colección.

