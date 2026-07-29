La escapada de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo a Grecia, mientras crecen los rumores sobre su futuro en Italia

Después de una temporada súper intensa, con el Mundial incluido, Lautaro Martínez se tomó unas merecidas minivacaciones junto a su mujer, Agustina Gandolfo.

La pareja voló directamente desde los Estados Unidos hacia su residencia en Milán y, a los pocos días, viajó a Mykonos, Grecia, donde asistió a una boda de la que no reveló quiénes eran los protagonistas.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez brillaron en Grecia.

A través de las redes sociales, describieron el viaje con un breve pero significativo mensaje: “Fin de semana en casa de mamá y papá. Entre el amor, la risa y una boda especial”.

Necesitados de disfrutar de momentos de intimidad después de la larga concentración del futbolista durante el Mundial, esta vez el viaje fue sin sus hijos, Nina y Theo, quienes permanecieron en Milán al cuidado de una de sus abuelas.

Así fue la escapada de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez a Mykonos.

El matrimonio aprovechó este breve descanso para compartir tiempo de a dos y disfrutar de la isla griega junto a otras parejas amigas, en plena temporada del verano europeo.